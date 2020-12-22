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ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»
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38 views • December 22, 2020
ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС». https://youtu.be/J1PgmW-UZ7M
Читает Автор.
Текст: https://usmalos.com/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos
Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!»: https://youtu.be/tz2kG_2hVIg
Сенсационное Интервью! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов. Правда о событиях 1993г.: https://youtu.be/SKNIBcdWabg
Фрагмент:
«В Учении Е.И. Рерих «Агни-Йога» много внимания было уделено Явлению Матери Мира и будущей Общине «Великого Белого Братства» — 144000 Воинов Света, которую Соберёт Грядущая Спасительница.
««...Уже говорил вам, что Матерь Мира Скрывает Имя Своё. Уже показал вам, как Матерь Мира Закрывает Лик Свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, Которая Учила и Рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг. По истории человечества Её Рука Проводит незримую нить...
Высшее сознание знает Истину, и мы готовы оповестить эту Истину человечеству, но для этого человечество должно стать на высшую ступень. Да, да, да! Когда каждый Владыка должен был быть дан миру матерью, как же не чтить Тебя, Матерь Мира! Когда каждый Пространственный Огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить Дающую Жизнь? Да, да, да! Как же не принять как Высшее Явление Космоса, Силу напряжённого Символа Матери!..» (Е.И. Рерих. «Учение Живой Этики»).
«Матерь Мира Является Символом Женского Начала в новых эпохах, и Мужское Начало добровольно отдаёт сокровище мира Женскому Началу. Именем Христа совершались великие преступления, потому ныне Христос облекается в Иные Одежды» («Листы Сада Мории». Книга вторая, часть ІІ, V).
«Настанет великая эпоха Женщины. Именно Женщине предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя и поднять своего вечного спутника — мужчину. Все силы Света ждут этого подвига. Звезда Матери Мира Указала срок наступления Великого Срока... Пусть сердце Женщины воспламенится этим самоотверженным Подвигом... Грядёт Великая Матерь!» (Письма ЕИР, т.1, 17.08.1934).
«11 Апреля 1990 года ОБА Начала Софии Завершили Свой Путь на Земле, как Её Нераздельные Составляющие Полярные Половины, и Вернулись в Единое Лоно Изначальной Эйн-Соф. После Совершения БАГАСОИТИЯ — ВозРАДАлась Целостная Монада Софии Премудрости — Соборной Души Мира. ОНА Снизошла в Физическое Тело Своего Женского Начала и Явилась в Материи в ОбРАзе «Жены, Облечённой в Солнце», — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Явилась в самое тёмное, последнее время, дабы СобРАть Своё Семя Золотое — ПреобРАжённое ЧелоВечество Новой Земли и Нового Неба.
Тернистый Путь Софии на Земле Стал Последним Шансом: Спасти падшее человечество, утратившее связь с Матерью Мира под вековой властью Антихриста-Сета и его чернушников…» (Виктория ПреобРАженская. «Виктория РА» №33, 2016 г.)...
Говаря о создании будущей Общности Мать Агни-Йоги писала: «Среди тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберёт их? Народная память утвердила и Ту, Которая положит силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о Братстве» (Е.И. Рерих, «Братство», 575. 1937г.). И ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!
АКМАТ (Белая Мать) — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Явилась в 1990 году в КИЕВ, как и было предсказано НОСТРАДАМУСОМ, и Воплотила идею Е.И. Рерих о «Великом Белом Братстве». Елена Ивановна знала о Своём Грядущем Воплощении в Образе Матери Мира. И вся Её жизнь была подготовкой к ЭТОМУ ВСЕЛЕНСКОМУ ПОДВИГУ. Воплотившись в 1960 г., Она Шла к Своей Заветной Миссии. И в 1990 году после Совершения ЭКСПЛАНТАЦИИ, Возвратилась на Землю в Образе Матери МИРА Марии ДЭВИ ХРИСТОС...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская). «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»», 01.11.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos ).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/20/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos-video/
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Читает Автор.
Текст: https://usmalos.com/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos
Фильм «Фейки о Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Полное Разоблачение!»: https://youtu.be/tz2kG_2hVIg
Сенсационное Интервью! Мария ДЭВИ ХРИСТОС Отвечает на вопросы религиоведов. Правда о событиях 1993г.: https://youtu.be/SKNIBcdWabg
Фрагмент:
«В Учении Е.И. Рерих «Агни-Йога» много внимания было уделено Явлению Матери Мира и будущей Общине «Великого Белого Братства» — 144000 Воинов Света, которую Соберёт Грядущая Спасительница.
««...Уже говорил вам, что Матерь Мира Скрывает Имя Своё. Уже показал вам, как Матерь Мира Закрывает Лик Свой. Уже помянул о Матери Будды и Христа. Конечно, теперь пора указать, что Матерь, общая Владыкам, — не символ, но Великое Явление Женского Начала, Представляющего Духовную Матерь Христа и Будды. Та, Которая Учила и Рукоположила их на подвиг. С давних пор Матерь Мира Посылает на подвиг. По истории человечества Её Рука Проводит незримую нить...
Высшее сознание знает Истину, и мы готовы оповестить эту Истину человечеству, но для этого человечество должно стать на высшую ступень. Да, да, да! Когда каждый Владыка должен был быть дан миру матерью, как же не чтить Тебя, Матерь Мира! Когда каждый Пространственный Огонь должен быть проявлен в форме, как же не чтить Дающую Жизнь? Да, да, да! Как же не принять как Высшее Явление Космоса, Силу напряжённого Символа Матери!..» (Е.И. Рерих. «Учение Живой Этики»).
«Матерь Мира Является Символом Женского Начала в новых эпохах, и Мужское Начало добровольно отдаёт сокровище мира Женскому Началу. Именем Христа совершались великие преступления, потому ныне Христос облекается в Иные Одежды» («Листы Сада Мории». Книга вторая, часть ІІ, V).
«Настанет великая эпоха Женщины. Именно Женщине предстоит совершить подвиг двоякий — поднять себя и поднять своего вечного спутника — мужчину. Все силы Света ждут этого подвига. Звезда Матери Мира Указала срок наступления Великого Срока... Пусть сердце Женщины воспламенится этим самоотверженным Подвигом... Грядёт Великая Матерь!» (Письма ЕИР, т.1, 17.08.1934).
«11 Апреля 1990 года ОБА Начала Софии Завершили Свой Путь на Земле, как Её Нераздельные Составляющие Полярные Половины, и Вернулись в Единое Лоно Изначальной Эйн-Соф. После Совершения БАГАСОИТИЯ — ВозРАДАлась Целостная Монада Софии Премудрости — Соборной Души Мира. ОНА Снизошла в Физическое Тело Своего Женского Начала и Явилась в Материи в ОбРАзе «Жены, Облечённой в Солнце», — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Явилась в самое тёмное, последнее время, дабы СобРАть Своё Семя Золотое — ПреобРАжённое ЧелоВечество Новой Земли и Нового Неба.
Тернистый Путь Софии на Земле Стал Последним Шансом: Спасти падшее человечество, утратившее связь с Матерью Мира под вековой властью Антихриста-Сета и его чернушников…» (Виктория ПреобРАженская. «Виктория РА» №33, 2016 г.)...
Говаря о создании будущей Общности Мать Агни-Йоги писала: «Среди тысячелетий, как найти основоположника Братства? Народы назовут и Раму, и Озириса, и Орфея, и многих лучших, кого сохранила народная память. Не будем соревновать, кому из них отдать первенство. Все были умучены и растерзаны. Соплеменники не прощают забот о Благе Общем. Пусть в веках трансмутируется Учение, и тем соберутся разбросанные части одного тела. Кто же соберёт их? Народная память утвердила и Ту, Которая положит силы на срастание живых частей. Помните, сколь многие потрудились о Братстве» (Е.И. Рерих, «Братство», 575. 1937г.). И ЭТО СВЕРШИЛОСЬ!
АКМАТ (Белая Мать) — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС — Явилась в 1990 году в КИЕВ, как и было предсказано НОСТРАДАМУСОМ, и Воплотила идею Е.И. Рерих о «Великом Белом Братстве». Елена Ивановна знала о Своём Грядущем Воплощении в Образе Матери Мира. И вся Её жизнь была подготовкой к ЭТОМУ ВСЕЛЕНСКОМУ ПОДВИГУ. Воплотившись в 1960 г., Она Шла к Своей Заветной Миссии. И в 1990 году после Совершения ЭКСПЛАНТАЦИИ, Возвратилась на Землю в Образе Матери МИРА Марии ДЭВИ ХРИСТОС...»
(Мария ДЭВИ ХРИСТОС (Виктория ПреобРАженская). «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»», 01.11.2016 https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos ).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2020/12/20/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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