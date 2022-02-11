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11.02.22. В каких демонстрациях нельзя участвовать православным? (Выпуск №237. Часть 1(2))
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9782 views • February 10, 2022
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Содержание:
01:39 Почему все деньги у евреев? Как дела в Школе здравого смысла? https://www.youtube.com/watch?v=OPg4147kSMA
11:43 Штамм Андромеда. Документальный фильм Аркадия Мамонтова https://www.youtube.com/watch?v=pA0JRyxH1GM
25:24 Noa Kirel - Thought About That (Official Music Video) https://www.youtube.com/watch?v=RdVx-GrnQzk
27:02 "Людям ограничивают доступ в реальный мир, чтобы загнать в виртуальный". Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=ZgmpYLts4Zo
40:47 Торможение цифровизации в РФ: что произошло? Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=OwsB7ECz-1E
53:23 Торможение цифровизации в РФ: что произошло? Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=OwsB7ECz-1E
01:02:22 Мы хотим бороться за сохранение православной веры. Мы за сохранение чистоты православной веры https://www.youtube.com/watch?v=Qs96ggV4skg
01:20:17 «Народ уже голодать начал» https://www.youtube.com/watch?v=7BWMlOelCKQ; «Мы на обочине мира» https://www.youtube.com/watch?v=KnukJtOXc6w
01:22:04 Урок Путину от товарища Си https://www.youtube.com/watch?v=xDMQrj7ZZCc
01:32:10 «Спросите наверху» https://www.youtube.com/watch?v=0THe2kMvCT4
01:35:07 Почему соседи России хотят в НАТО? https://www.youtube.com/watch?v=zxBe2KYAWfI
01:38:49 Письмо слушателя о Крестном Знамении
01:40:21 Ducklings vs. Stairs https://www.youtube.com/watch?v=JHy6bBKu0j4
Сегодня мы вновь поговорим о секретных химических лабораториях, биологическом и метериологическом оружии; о причинах торможения цифровизации на фоне планов по созданию метавселенной и электронной тюрьмы; о Богодухновенности, которая оценивается соборно и диахронически; о важном отличии в способах принятия решений внутри христианства, между православными, католиками и протестантами.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал https://bastyon.com/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш Телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected]
Содержание:
01:39 Почему все деньги у евреев? Как дела в Школе здравого смысла? https://www.youtube.com/watch?v=OPg4147kSMA
11:43 Штамм Андромеда. Документальный фильм Аркадия Мамонтова https://www.youtube.com/watch?v=pA0JRyxH1GM
25:24 Noa Kirel - Thought About That (Official Music Video) https://www.youtube.com/watch?v=RdVx-GrnQzk
27:02 "Людям ограничивают доступ в реальный мир, чтобы загнать в виртуальный". Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=ZgmpYLts4Zo
40:47 Торможение цифровизации в РФ: что произошло? Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=OwsB7ECz-1E
53:23 Торможение цифровизации в РФ: что произошло? Игорь Шнуренко https://www.youtube.com/watch?v=OwsB7ECz-1E
01:02:22 Мы хотим бороться за сохранение православной веры. Мы за сохранение чистоты православной веры https://www.youtube.com/watch?v=Qs96ggV4skg
01:20:17 «Народ уже голодать начал» https://www.youtube.com/watch?v=7BWMlOelCKQ; «Мы на обочине мира» https://www.youtube.com/watch?v=KnukJtOXc6w
01:22:04 Урок Путину от товарища Си https://www.youtube.com/watch?v=xDMQrj7ZZCc
01:32:10 «Спросите наверху» https://www.youtube.com/watch?v=0THe2kMvCT4
01:35:07 Почему соседи России хотят в НАТО? https://www.youtube.com/watch?v=zxBe2KYAWfI
01:38:49 Письмо слушателя о Крестном Знамении
01:40:21 Ducklings vs. Stairs https://www.youtube.com/watch?v=JHy6bBKu0j4
Сегодня мы вновь поговорим о секретных химических лабораториях, биологическом и метериологическом оружии; о причинах торможения цифровизации на фоне планов по созданию метавселенной и электронной тюрьмы; о Богодухновенности, которая оценивается соборно и диахронически; о важном отличии в способах принятия решений внутри христианства, между православными, католиками и протестантами.
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