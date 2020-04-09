La "PENICILINA NATURISTA": Remedio Natural contra congestiones

Otra versión de este tipo de remedios que me gusta mucho y actualmente uso bastante también, aparte de la del vídeo, es la que explica Barbara O'Neill, la llamada "flu bomb". Se pueden hacer muchas versiones dependiendo de lo que tengamos en casa, son muy valiosas. Esta es la receta:

Mezclar

zumo de un limón

una pizca de cayena al gusto

un diente de ajo rallado o picado

una pizca (un octavo de cucharadita pe.) de jengibre rallado

una cucharadita de miel

una gota de aceite esencial de eucalipto grado alimentario

Se le añade 1/3 de vaso de agua bien caliente.

Se toma 3 veces al día antes o durante las comidas.



Lo de tomar una cucharadita de aceite antes de la "penicilina naturista" es sobre todo para evitar irritaciones en estómagos delicados. Sin embargo, si se toma justo antes o con las comidas suele ser más fácil de tolerar.



TRANSCRIPCIÓN VÍDEO

A veces nos complicamos la vida comprando productos carísimos de herbolario, cuando en nuestra despensa encontramos medicamentos naturales magníficos, rápidos y fáciles de preparar, como este remedio tradicional conocido como la "penicilina naturista" o la "penicilina vegetariana". En él se combinan los poderosos efectos de tres alimentos medicinales de primer orden como son el limón, el ajo y la cebolla, y puede ser un estupendo apoyo en diversos procesos como:

congestiones

infecciones

gripes, resfriados

procesos respiratorios

amígdalas inflamadas...



Ingredientes

1 ó 2 dientes de ajo (pueden llegar a ser hasta 6)

1 cebolla pequeña (o media cebolla mediana, incluso entera)

2 limones



Preparación

Método 1:

Exprimir los limones. Batir el zumo de limón junto con el ajo y la cebolla. Filtrar.

Tomar este zumo recién preparado en ayunas, mejor si es por la mañana, una hora antes del desayuno. Se puede tomar previamente una cucharadita de aceite de oliva para que no resulte tan fuerte al estómago si no estamos acostumbrados o lo tenemos un poco sensible.



Método 2:

Batir o machacar el ajo y la cebolla, incorporando el zumo de limón.

Ingerir tal cual siguiendo las mismas recomendaciones que para el anterior.



Algunas personas pueden presentar acidez después de tomarlo.





En cuanto al sabor, si se hace por el primer método descubriremos que no es tan desagradable como esperábamos. El segundo método lo hace un poco más fuerte, pero los beneficios que puede aportarnos bien merecen el esfuerzo.



Llamar a este preparado "penicilina" no es tan descabellado. pues combina tres antibióticos naturales que bien pueden compararse en algunos aspectos con esta, sobre todo porque están actuando en sinergia. Sin ir más lejos ya el investigador Chester Cavallito demostró cómo 1 mg. de alicina, uno de los principios activos del ajo equivalía a 15 unidades de penicilina, aunque su verdadera acción es en conjunto con el resto de principios activos más que aislada.



Es muy importante siempre que podamos, utilizar limón, ajo y cebolla ecológicos, los de cultivo intensivo es probable que sean menos activos, además de que en muchos casos estamos incorporando al preparado residuos de tóxicos que no nos benefician.





ESTE ARTÍCULO ES SÓLO A MODO EDUCATIVO, PERO NO ES, NI SUSTITUYE EN NINGÚN CASO LA CONSULTA, TRATAMIENTO O DIAGNÓSTICO DEL PROFESIONAL DE LA SALUD COMPETENTE.



BIBLIOGRAFÍA

Cómo Cura el Ajo, Dr. J. Ll. Berdonces, Círculo de Lectores, 1996.

Mis Observaciones Clínicas sobre el Limón, el Ajo y la Cebolla, Prof. N. Capo, Autor Editor, 1969.





Fátima Solé

Naturópata