Начертание зверя — золотая чаша в руке Вавилонской блудницы. Доказательства из Библии: ВАКЦИНА=НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

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Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы Лиланда
на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4
на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj
на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Видео Лиланда Джонса на английском (копия на моём канале) https://www.brighteon.com/ea4e7e52-1871-4526-8347-63c70eaf9865
дополненное кое-какими пояснениями.
Перевод в виде документа здесь — обязательно сохраните себе:
pdf https://cloud.mail.ru/public/FVFG/EoXWCTtYF
doc https://cloud.mail.ru/public/GMyt/Z72YMBxfU
odt https://cloud.mail.ru/public/H3V5/6MqLYwk9B
Это видео Leeland Jones опубликовал примерно в начале мая 2021 г. Едва я успела его посмотреть, как система ютуба практически сразу его удалила, но мне удалось найти его копию (кто-то догадался отзеркалить) здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Futj33qKX-U
Я также создала запасную копию оригинального видео: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/21.html
Это одно из самых важных видео Лиланда Джонса, в котором очень хорошо связаны многие важные аспекты начертания зверя, раскрыта связь между разными пророчествами Библии и тем, как сейчас исполняется пророчество о начертании и последнем времени.
Ссылка на плейлист с канала Лиланда Джонса про начертание зверя: https://www.youtube.com/watch?v=cblW-X-dkPg&list=PLXqaGD7sX9gYBsU7Zg_EMEsWOi0IJapp_&index=1
Библия онлайн https://studybible.ru/syn/66/13/
Cлова pharmakeía (φαρμακεία), pharmakоn (φάρμακον) и pharmakоs (φαρμακός) в Библии: • pharmakeía (φαρμακεία) русск. https://manuscript-bible.ru/S/S/g53.htm#5331 англ. https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5331/lxx/lxx/0-1/ • pharmakоn (φάρμακον) https://manuscript-bible.ru/S/6166.htm#farm%u2039kvn • pharmakоs (φαρμακός) https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5332/lxx/lxx/0-1/
https://manuscript-bible.ru/S/D/6661.htm#farmak%u0441w
Указ антихриста о начертании зверя.
8 декабря 2020 г. Дональд Трамп подписал приказ президента об одобрении и распространении вакцины, которая является начертанием зверя из Откровения 13:16 https://www.youtube.com/watch?v=pHWKRV3eJL4 https://www.c-span.org/video/?507285-1/covid-19-vaccines-administered-washington-dc https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/12/08/trump-signs-executive-order-prioritizing-us-for-covid-vaccine---but-its-unclear-whether-it-accomplishes-anything/?sh=7583f263225b https://www.youtube.com/watch?v=9lZIk0Ryq2A