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Начертание зверя — золотая чаша в руке Вавилонской блудницы. Доказательства из Библии: ВАКЦИНА=НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
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8594 views • November 23, 2021

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы Лиланда

на Ютубе https://www.youtube.com/@LeelandJones, https://www.youtube.com/@panther4x4

на Vimeo https://vimeo.com/userleelandj

на Bitchute https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Видео Лиланда Джонса на английском (копия на моём канале) https://www.brighteon.com/ea4e7e52-1871-4526-8347-63c70eaf9865

дополненное кое-какими пояснениями.

Перевод в виде документа здесь — обязательно сохраните себе:

pdf https://cloud.mail.ru/public/FVFG/EoXWCTtYF

doc https://cloud.mail.ru/public/GMyt/Z72YMBxfU

odt https://cloud.mail.ru/public/H3V5/6MqLYwk9B

Это видео Leeland Jones опубликовал примерно в начале мая 2021 г. Едва я успела его посмотреть, как система ютуба практически сразу его удалила, но мне удалось найти его копию (кто-то догадался отзеркалить) здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Futj33qKX-U

Я также создала запасную копию оригинального видео: https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/21.html


 Это одно из самых важных видео Лиланда Джонса, в котором очень хорошо связаны многие важные аспекты начертания зверя, раскрыта связь между разными пророчествами Библии и тем, как сейчас исполняется пророчество о начертании и последнем времени.

Ссылка на плейлист с канала Лиланда Джонса про начертание зверя: https://www.youtube.com/watch?v=cblW-X-dkPg&list=PLXqaGD7sX9gYBsU7Zg_EMEsWOi0IJapp_&index=1


Библия онлайн https://studybible.ru/syn/66/13/

Cлова pharmakeía (φαρμακεία), pharmakоn (φάρμακον) и pharmakоs (φαρμακός) в Библии: • pharmakeía (φαρμακεία) русск. https://manuscript-bible.ru/S/S/g53.htm#5331 англ. https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5331/lxx/lxx/0-1/ • pharmakоn (φάρμακον) https://manuscript-bible.ru/S/6166.htm#farm%u2039kvn • pharmakоs (φαρμακός) https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5332/lxx/lxx/0-1/

https://manuscript-bible.ru/S/D/6661.htm#farmak%u0441w


Указ антихриста о начертании зверя.

8 декабря 2020 г. Дональд Трамп подписал приказ президента об одобрении и распространении вакцины, которая является начертанием зверя из Откровения 13:16 https://www.youtube.com/watch?v=pHWKRV3eJL4 https://www.c-span.org/video/?507285-1/covid-19-vaccines-administered-washington-dc https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/12/08/trump-signs-executive-order-prioritizing-us-for-covid-vaccine---but-its-unclear-whether-it-accomplishes-anything/?sh=7583f263225b https://www.youtube.com/watch?v=9lZIk0Ryq2A

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