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ΤΕΛΙΚΩΣ Η ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ!
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235 views • May 11, 2020
ΒΟΥΚΟΛΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ...
<<Συγγνώμη που σε κατηγόρησα πολύ,δεν ξέρω να "θάβω" όμως πιο λίγο>>!
Απίστευτο ξεφώνημα απο το ακροατήριο του Konstantinos Mourkas για την "ρητορική" του ΜΑΣΤΡΟ , ενώ για να πάρει μέρος στο "πάνελ" του <<λαικού καναλιού>> αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να πάρει πίσω όλες τις κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει για τον δημοσιογράφο ΓΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ!!!
<<Συγγνώμη που σε κατηγόρησα πολύ,δεν ξέρω να "θάβω" όμως πιο λίγο>>!
Απίστευτο ξεφώνημα απο το ακροατήριο του Konstantinos Mourkas για την "ρητορική" του ΜΑΣΤΡΟ , ενώ για να πάρει μέρος στο "πάνελ" του <<λαικού καναλιού>> αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη και να πάρει πίσω όλες τις κατηγορίες που είχε εκτοξεύσει για τον δημοσιογράφο ΓΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ!!!
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