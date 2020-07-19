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Marcel D - Comment combattre l'Etat profond ?
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15 views • July 19, 2020
Import YT 16 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=eRmz7nDuJXY
Chaîne YT Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Pour me soutenir sur Tipeeea : https://fr.tipeee.com/marcel-d
Mes compagnons, il est possible que demain nous perdions, mais il est tout aussi possible de se bouger le cul pour que ça n'arrive pas, s'il fallait trouver un moment pour se bouger les miches, c'est maintenant, le mensonge est tellement énorme que même mon complotisme est devenue un gage de qualité et d'ailleurs quoi de plus normal que d'être traité de complotiste par ceux qui complotent ?
Aujourd'hui, j'ai qu'une question à vous poser : "Qu'est ce que vous avez à perdre ?"
Et comme je suis sympa, je vais vous faire la réponse : "Votre santé/liberté, à vous et à vos gosses !".
L'Etat profond se contrefout que vous viviez ou pas, il faut bien intégrer ça, seul l'argent et le contrôle comptent. Le deal c'est la liberté si tu prends le vaccin ou tu iras de reconfinement en reconfinement jusqu'à la soumission.
Comprenons bien que la vérité est l'arme la plus puissante, il est primordiale de la diffuser et le site "Le Média en 4-4-2" sera là pour ça. On ne fera pas dans la dentelle, donc il y aura certainement de la turbulence mais quelque part j'ai envie de te dire que j'en n'ai rien à foutre et je te conseille de faire pareil... avec le sourire !
Je ne sais pas de quoi sera fait demain mais aujourd'hui je fais ma part, pour le reste... Donc si tu veux faire équipe selon ce que tu peux faire, contact moi.
Pour me contacter :
Facebook : https://www.facebook.com/Marcel-D-109472560704749/?modal=admin_todo_tour
Gmail : [email protected]
Mon Twitter : https://twitter.com/DubreuilhMarcel
La playlist grosso-merdo, on peut pas tout mettre mais dans l'esprit c'est ça... Rap contender avec Wojtek à la fin c'est pour l'esprit de liberté que ça dégage et la beauté du duel :
https://www.youtube.com/watch?v=cJunCsrhJjg&;list=PLUyoxZM1uIPX5UOsFf3AQ4sNKyaGxwOsY
Chaîne YT Marcel D. : https://www.youtube.com/channel/UCSXbrC5qIGlF-QgY_3odysA
Pour me soutenir sur Tipeeea : https://fr.tipeee.com/marcel-d
Mes compagnons, il est possible que demain nous perdions, mais il est tout aussi possible de se bouger le cul pour que ça n'arrive pas, s'il fallait trouver un moment pour se bouger les miches, c'est maintenant, le mensonge est tellement énorme que même mon complotisme est devenue un gage de qualité et d'ailleurs quoi de plus normal que d'être traité de complotiste par ceux qui complotent ?
Aujourd'hui, j'ai qu'une question à vous poser : "Qu'est ce que vous avez à perdre ?"
Et comme je suis sympa, je vais vous faire la réponse : "Votre santé/liberté, à vous et à vos gosses !".
L'Etat profond se contrefout que vous viviez ou pas, il faut bien intégrer ça, seul l'argent et le contrôle comptent. Le deal c'est la liberté si tu prends le vaccin ou tu iras de reconfinement en reconfinement jusqu'à la soumission.
Comprenons bien que la vérité est l'arme la plus puissante, il est primordiale de la diffuser et le site "Le Média en 4-4-2" sera là pour ça. On ne fera pas dans la dentelle, donc il y aura certainement de la turbulence mais quelque part j'ai envie de te dire que j'en n'ai rien à foutre et je te conseille de faire pareil... avec le sourire !
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