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«Стайка Йешуа» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2022 г.
Neba Luch
Neba Luch
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36 views • September 12, 2022

«Стайка Йешуа» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2022 г.

Запись 9 сентября 2022 г. На эту песню Господь вдохновил меня 7 сентября, песня родилась прям ночью (последнюю треть текста дописала утром)

Эта песня о малом верном остатке и о 144 000, о 12 коленах. Песня для невесты Агнца...

Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!


Мои ресурсы:

Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Группа обсуждения (ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ-СЛЕТАЙТЕСЬ ;) https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Канал в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Канал в Бастионе https://bastyon.com/luch_neba

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Профиль в Фейсбуке: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

Профиль в Габе: https://gab.com/luchneba


Все мои христианские песни в плейлистах:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFHgJZcPamSp3P7tgRxyYhNVC5LzemBWC

https://www.brighteon.com/watch/0a9df8af-7495-4060-9d45-78fddc5e93b0?index=1


Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!

Текст с аккордами:


1

       Am

Двенадцать колен,

Стадо малое,

         C

Дождись!

   Am

Окончится плен,

Дочь усталая,

         C

Держись!


Припев:

                    F

Стайка Йешуа,

               C

Семя Отца!

                     F        F7

Пой «Аллилуйя!»,

   Em

Стой до конца!


2

          Am

Как флот кораблей,

Стайка первенцев,

         C

Плыви!

   Am

Свет твой — елей.

Ты под перьями

        C

Любви!


Припев:

                   F

Племя Йешуа,

                    C

Всё восклонись!

                        F       F7

Песнь «Аллилуйя» –

  Em

Лестница ввысь!

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