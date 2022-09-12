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«Стайка Йешуа» Христианская песня. Автор-исполнитель: Юлия Литвинова (Камышлова) Песня 2022 г.
Запись 9 сентября 2022 г. На эту песню Господь вдохновил меня 7 сентября, песня родилась прям ночью (последнюю треть текста дописала утром)
Эта песня о малом верном остатке и о 144 000, о 12 коленах. Песня для невесты Агнца...
Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!
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Играйте и пойте, кому заходит в душу, во славу и в ожидании нашего Спасителя Иисуса Христа!
Текст с аккордами:
1
Am
Двенадцать колен,
Стадо малое,
C
Дождись!
Am
Окончится плен,
Дочь усталая,
C
Держись!
Припев:
F
Стайка Йешуа,
C
Семя Отца!
F F7
Пой «Аллилуйя!»,
Em
Стой до конца!
2
Am
Как флот кораблей,
Стайка первенцев,
C
Плыви!
Am
Свет твой — елей.
Ты под перьями
C
Любви!
Припев:
F
Племя Йешуа,
C
Всё восклонись!
F F7
Песнь «Аллилуйя» –
Em
Лестница ввысь!