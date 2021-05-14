© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
14.05.2021 Уколы делают прямо в монастыре, там спокойно (Выпуск № 201 часть I (2)).
Follow
2
Download MP3
Share
Report
6502 views • May 14, 2021
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
33:40 Сергей Салль ПРОГРАММА ЛЮ#ЦИФЕРА#. https://www.youtube.com/watch?v=dja26niN7ro.
42:25 Современные вызовы православию. Царепапизм. Апостасия последнего времени. https://www.youtube.com/watch?v=j2AWaFE8sTY.
57:48 Христос Воскресе!!! Наблюдение Лопатина Евгения Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=suXA0hNC-wc.
43:22 ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу. Переходим на здоровое питание. https://www.youtube.com/watch?v=T9hje4-fODQ.
01:13:00 Луковая шелуха – СПАСЕНИЕ нашей семьи. Чем полезна? Что лечит? Как приготовить отвар. https://www.youtube.com/watch?v=FJJocpnvTNc.
01:19:49 Письмо слушателя. КАК ЖИТЬ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?
Сегодня мы послушаем пророчества старца Николая о мировой войне, колдунах, Антихристе, венчании. Обсудим с чем и почему приходится бороться современному православию. Послушаем наблюдения Лопатина Евгения. Узнаем о новых мировых стандартах продуктов питания, также узнаем, чем полезна луковая шелуха, как и для чего ее использовать.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 "ОСТАНЕТСЯ 7% ОТ НАСЕЛЕНИЯ!" ПРОРОЧЕСТВА СТАРЦА НИКОЛАЯ О МИРОВОЙ ВОЙНЕ, КОЛДУНАХ И АНТИХРИСТЕ. https://www.youtube.com/watch?v=oiZzTMQQRT4&;list=TLPQMDkwNTIwMjG5hXbuf_JVfQ&index=25.
33:40 Сергей Салль ПРОГРАММА ЛЮ#ЦИФЕРА#. https://www.youtube.com/watch?v=dja26niN7ro.
42:25 Современные вызовы православию. Царепапизм. Апостасия последнего времени. https://www.youtube.com/watch?v=j2AWaFE8sTY.
57:48 Христос Воскресе!!! Наблюдение Лопатина Евгения Мытищи. https://www.youtube.com/watch?v=suXA0hNC-wc.
43:22 ЕС разрешил употребление сушеных мучных червей в пищу. Переходим на здоровое питание. https://www.youtube.com/watch?v=T9hje4-fODQ.
01:13:00 Луковая шелуха – СПАСЕНИЕ нашей семьи. Чем полезна? Что лечит? Как приготовить отвар. https://www.youtube.com/watch?v=FJJocpnvTNc.
01:19:49 Письмо слушателя. КАК ЖИТЬ БЕЗ ХОЛОДИЛЬНИКА?
Сегодня мы послушаем пророчества старца Николая о мировой войне, колдунах, Антихристе, венчании. Обсудим с чем и почему приходится бороться современному православию. Послушаем наблюдения Лопатина Евгения. Узнаем о новых мировых стандартах продуктов питания, также узнаем, чем полезна луковая шелуха, как и для чего ее использовать.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.