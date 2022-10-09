Le Putsch transhumaniste - Maria Zeee & Karen Kingston (VFR)

La présentatrice australienne Maria Zeee reçoit l'ancienne employée de Pfizer spécialisée dans la communication en biotechnologies Karen Kingston pour comprendre comment il faut comprendre la "crise" que nous traversons (1).

Les injections à ARNm ont été observées avec les technologies de microscopie les plus performantes, révélant qu'elles contiennent des produits tels que l'oxyde de graphène et une quantité de métaux divers.

Ces observations ont été également reproduites à travers plus d'une douzaine de laboratoires (quelques sources ci-dessous) confirmant la présence de ces matériaux dont l'utilité se trouve être également décrite dans des brevets transhumanistes, permettant d'ouvrir les portes du piratage des cellules humaines avec la technologie CRISPR CAS9 ou ciseaux génétiques.

Les inoculations ayant été réalisées en masse, les ingénieurs de ces bio-nano-technologies issues à la fois de l'industrie des télécommunications et de Big Pharma, avec la complicité des gouvernements corrompus, ont désormais en leur possession un moyen de contrôle inédit sur la population injectée, l'éventail des applications est très large, nous ne connaissons pas encore toute l'étendue des effets concrètement exploitables.

Refusez les injections, résistez !!!

Voici quelques sources :

(1) L'émission originale (Vo en anglais):

https://zeeemedia.com/interview/live-extended-interview-covid-19-injection-hacks-your-brain-enslavement-through-ai-with-karen-kingston/

Observations en laboratoire:

Poornima Wagh:

https://www.bitchute.com/video/btuJXs0glmla/

Mike Adams

https://t.me/VeriteDiffusee/13787

Carrie Madej:

https://www.carriemadej.com/

Laurent Montesino

https://odysee.com/@SEMINERIOSalvatore:5/R%C3%A9v%C3%A9lations-sur-l'injection-par-le-Dr-Laurent-Montesino:9?src=embed

La Quinta Columna

https://rumble.com/v1cde8t--franais-communiqu-urgent-de-la-quinta-columna.html

Observations de l'équipe allemande The Working Group for COVID Vaccine Analysis

https://www.documentcloud.org/documents/22140176-report-from-working-group-of-vaccine-analysis-in-germany

Corrélation de ces propos par le milieu judiciaire:

Raphaël Cohen, directeur du CSAPE:

https://www.csape.international/

CrisPR Cas 9:

https://odysee.com/@ReligiareOriginel:d/Rapha%C3%ABlCohen-CRISPR:b Vol du génome avec les tests PCR:

https://odysee.com/@ReligiareOriginel:d/Rapha%C3%ABlCohenTestsPCRvoldug%C3%A9nome:0 Plusieurs observation laboratoires établissent une preuve absolue:

https://odysee.com/@ReligiareOriginel:d/Rapha%C3%ABl-Cohen-La-preuve-elle-est-absolue:4





Corrélation par le milieu politique :



https://t.me/VeriteDiffusee/13786



Malcolm Roberts, sénateur australien du Queensland.

Corrélation sur le but, le fichage par nanopuce, marquage individuels par "points quantiques"

https://t.me/mediainfocitetv/1390





Cette vidéo sur Rumble :

https://rumble.com/v1n99eq-le-putsch-transhumaniste-maria-zeee-and-karen-kingston-vfr.html