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Dr. CHRIS MARTENSON ANALYZES THE FAUCI COVER-UP EMAILS BETWEEN BILL GATES, W.H.O. AND UNITED NATIONS ON THE WORLD-WIDE CORONA VIRUS ATTACK; REFER FAUCI AND CO-CONSPIRATORS TO INTL CRIMINAL COURT
US CONTINENTAL MILITIA RF
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THE UNITED STATES AND CHINA ATTACKED U.S. CITIZENS AND THE REST OF THE COUNTRY s CITIZENS
TRUMPS TIME LINE
JEFFEREY EPSTEIN PROBLEM ELIMINATED AUGUST 2019
EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED SIGNED SEPTEMBER 19, 2019
WUHAN BIOWEAPON ATTACK ON 7th U N MILITARY GAMES STAGED BY PENTAGON
OCTOBER 18, 2019
2012 UNIVERSITY OF TEXAS TEST VACCINES ON COVID 1 AND COVID 2 SARS 2012 ALL THE ANIMALS DIED
2014 100 PLUS SCIENTISTS WRITE CONGRESS AND REPORT GAIN OF FUNCTION TESTING ON COVID 1 COVID 2 MUST BE STOPPED
2014 U S CONGRESS PLACE A MORITORIUM ON GAIN OF FUNCTION TESTING OF COVID 1 COVID 2 SARS
COVID 1 COVID 2 SARS SOLD TO CHINA BY OBAMA, BIDEN, AND FAUCI 2015
WUHAN BIOWEAPON LAB CONSTRUCTED BY U S ARMY CORP OF ENGINEERS; CHINA s SINO, AND A FRENCH COMPANY 2016
FAUCI INVITES CHINESE DEATH SCIENTISTS TO UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL 2016
FAUCI SAYS TRUMP WILL EXPERIENCE A PANDEMIC JANUARY 2017
EVENT201 HELD BY BILL GATES PANDEMIC TABLETOP EXERCISE ATTENDED BY HHS OCTOBER 18, 2019
7th U N MILITARY GAMES HELD AT WUHAN CHINA OCTOBER 18, 2019
WUHAN BIOWEAPON LAB CERTIFIED BY ANTHONY FAUCI
WUHAN BIOWEAPON LAB STAFFED BY CIA, NIH, PENTAGON, FAUCI, NIAID
120 COUNTRY s MILITARY PARTICIPANTS 350 PER COUNTRY CONTAMINATED IN THE 2 WEEKS FOLLOWING OCTOBER 18, 2019
THESE SOLDIERS BECAME THE BIOWEAPON VECTORS

THE FBI AND CIA ARE CRIMINAL ORGANIZATIONS AND CANNOT BE TRUSTED TO INVESTIGATE THIS UNITED STATES / CHINA / TRUMP / Xi BIOWEAPON ATTACK

REFER ALL CO-CONSPIRATORS TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ARREST IMMEDIATELY ANTHONY FAUCI, BILL GATES, JOINT CHIEFS OF STAFF, TRUMP, BIDEN, OBAMA, AND PENCE.
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