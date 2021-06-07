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Dr. CHRIS MARTENSON ANALYZES THE FAUCI COVER-UP EMAILS BETWEEN BILL GATES, W.H.O. AND UNITED NATIONS ON THE WORLD-WIDE CORONA VIRUS ATTACK; REFER FAUCI AND CO-CONSPIRATORS TO INTL CRIMINAL COURT
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THE UNITED STATES AND CHINA ATTACKED U.S. CITIZENS AND THE REST OF THE COUNTRY s CITIZENS
TRUMPS TIME LINE
JEFFEREY EPSTEIN PROBLEM ELIMINATED AUGUST 2019
EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED SIGNED SEPTEMBER 19, 2019
WUHAN BIOWEAPON ATTACK ON 7th U N MILITARY GAMES STAGED BY PENTAGON
OCTOBER 18, 2019
2012 UNIVERSITY OF TEXAS TEST VACCINES ON COVID 1 AND COVID 2 SARS 2012 ALL THE ANIMALS DIED
2014 100 PLUS SCIENTISTS WRITE CONGRESS AND REPORT GAIN OF FUNCTION TESTING ON COVID 1 COVID 2 MUST BE STOPPED
2014 U S CONGRESS PLACE A MORITORIUM ON GAIN OF FUNCTION TESTING OF COVID 1 COVID 2 SARS
COVID 1 COVID 2 SARS SOLD TO CHINA BY OBAMA, BIDEN, AND FAUCI 2015
WUHAN BIOWEAPON LAB CONSTRUCTED BY U S ARMY CORP OF ENGINEERS; CHINA s SINO, AND A FRENCH COMPANY 2016
FAUCI INVITES CHINESE DEATH SCIENTISTS TO UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL 2016
FAUCI SAYS TRUMP WILL EXPERIENCE A PANDEMIC JANUARY 2017
EVENT201 HELD BY BILL GATES PANDEMIC TABLETOP EXERCISE ATTENDED BY HHS OCTOBER 18, 2019
7th U N MILITARY GAMES HELD AT WUHAN CHINA OCTOBER 18, 2019
WUHAN BIOWEAPON LAB CERTIFIED BY ANTHONY FAUCI
WUHAN BIOWEAPON LAB STAFFED BY CIA, NIH, PENTAGON, FAUCI, NIAID
120 COUNTRY s MILITARY PARTICIPANTS 350 PER COUNTRY CONTAMINATED IN THE 2 WEEKS FOLLOWING OCTOBER 18, 2019
THESE SOLDIERS BECAME THE BIOWEAPON VECTORS
THE FBI AND CIA ARE CRIMINAL ORGANIZATIONS AND CANNOT BE TRUSTED TO INVESTIGATE THIS UNITED STATES / CHINA / TRUMP / Xi BIOWEAPON ATTACK
REFER ALL CO-CONSPIRATORS TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ARREST IMMEDIATELY ANTHONY FAUCI, BILL GATES, JOINT CHIEFS OF STAFF, TRUMP, BIDEN, OBAMA, AND PENCE.
TRUMPS TIME LINE
JEFFEREY EPSTEIN PROBLEM ELIMINATED AUGUST 2019
EXECUTIVE ORDER 13887 WARPSPEED SIGNED SEPTEMBER 19, 2019
WUHAN BIOWEAPON ATTACK ON 7th U N MILITARY GAMES STAGED BY PENTAGON
OCTOBER 18, 2019
2012 UNIVERSITY OF TEXAS TEST VACCINES ON COVID 1 AND COVID 2 SARS 2012 ALL THE ANIMALS DIED
2014 100 PLUS SCIENTISTS WRITE CONGRESS AND REPORT GAIN OF FUNCTION TESTING ON COVID 1 COVID 2 MUST BE STOPPED
2014 U S CONGRESS PLACE A MORITORIUM ON GAIN OF FUNCTION TESTING OF COVID 1 COVID 2 SARS
COVID 1 COVID 2 SARS SOLD TO CHINA BY OBAMA, BIDEN, AND FAUCI 2015
WUHAN BIOWEAPON LAB CONSTRUCTED BY U S ARMY CORP OF ENGINEERS; CHINA s SINO, AND A FRENCH COMPANY 2016
FAUCI INVITES CHINESE DEATH SCIENTISTS TO UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
CHAPEL HILL 2016
FAUCI SAYS TRUMP WILL EXPERIENCE A PANDEMIC JANUARY 2017
EVENT201 HELD BY BILL GATES PANDEMIC TABLETOP EXERCISE ATTENDED BY HHS OCTOBER 18, 2019
7th U N MILITARY GAMES HELD AT WUHAN CHINA OCTOBER 18, 2019
WUHAN BIOWEAPON LAB CERTIFIED BY ANTHONY FAUCI
WUHAN BIOWEAPON LAB STAFFED BY CIA, NIH, PENTAGON, FAUCI, NIAID
120 COUNTRY s MILITARY PARTICIPANTS 350 PER COUNTRY CONTAMINATED IN THE 2 WEEKS FOLLOWING OCTOBER 18, 2019
THESE SOLDIERS BECAME THE BIOWEAPON VECTORS
THE FBI AND CIA ARE CRIMINAL ORGANIZATIONS AND CANNOT BE TRUSTED TO INVESTIGATE THIS UNITED STATES / CHINA / TRUMP / Xi BIOWEAPON ATTACK
REFER ALL CO-CONSPIRATORS TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ARREST IMMEDIATELY ANTHONY FAUCI, BILL GATES, JOINT CHIEFS OF STAFF, TRUMP, BIDEN, OBAMA, AND PENCE.
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