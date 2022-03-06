Propaganda Rusa y Ucraniana: Una Guerra a tu medida [James Corbett y James Evan Pilato]

Frotando la Costumbre 8 followers Follow 2 Share Add to... Share Report

83 views • March 06, 2022





Extracto de la emisión del 3 de marzo del 2022 del informativo semanal que James Corbett (The Corbett Report) hace junto a James Evan Pilato (Media Monarchy) titulado New World, Next Week:



La Rusia de Putin juega un papel de oposición controlada en el marco geopolítico. Mientras mucha gente de la llamada "resistencia" siga viendo el mundo en bandos antagonistas no vamos a poder quebrar ni entender la forma de operar de la camarilla globalista. Se está instituyendo una cortina de hierro de naciones "enfrentadas" para consolidar la agenda globalista que, ciertamente, ayuda a encubrir tratados internacionales y efectos del genocidio por "vacunas", pero también provoca que instituciones y organismos globalistas intervengan más y más erosionando los estados-nación y, lo que es mucho peor, la soberanía de los individuos. Cada una de las crisis bélicas anteriores, más explícitamente desde la Gran Guerra (la Sociedad de las Naciones) y con gran éxito luego de los acuerdos de Bretton Woods, sirvieron a los efectos de intervenir y crear marcos globales en pos de la gobernanza mundial. Putin, mal que les pese a muchos y considerando todos sus argumentos, está siendo tan funcional como lo fue Trump al Gran Reseteo de Klaus Schwab (a quien conoce desde 1992), a sabiendas de lo que su acción defensiva (supuestamente) traería: que organismos internacionales sometan a Rusia con sanciones (que Putin no desconocía, se le avisó reiteradamente) cooperando con el colapso alimentario, energético y económico que acelere el Gran Reseteo en detrimento de los ciudadanos del planeta, sobre todo Europa, pero incluyendo a los propios rusos si el conflicto escala o se extiende y los condicionamientos se agravan.



De la masa ahistórica, que ignora los sucesos en Ucrania, especialmente desde 2004 a la fecha y el avance de la OTAN de EEUU desde finales de los 90's, no hay mucho para decir ya: supongo que llorarán también a los asesinados en Donbás desde hace 8 años y comprenden muy bien los aspectos geopolíticos en tensión ya que son los que aún comen las galletitas de Victoria Nuland. Al resto, sorprende ver en no pocas de estas personas, algunas muy informadas, ensayar una defensa de Putin con afirmaciones del tipo: "Putin está en contra del globalismo", "Putin está en contra de la Agenda 2030" o, más alucinante, "Putin representa la lucha contra el orden hegemónico"; haciendo caso omiso a los acuerdos del gobierno ruso y los lazos de su gabinete con el WEF, su adhesión a la 4ta Revolución Industrial y la Agenda 2030, y sus negocios con bancas como la JP Morgan Chase, por más retórica popular y tradicionalista que el ex KGB venda a su séquito. Encuentro este engaño de lo más peligroso y es otra prueba de que cada vez que vemos oscuro uno de los lados, automáticamente dotamos de luz a su opuesto. Subtitulado al español por FLC @ Frotando la CostumbreExtracto de la emisión del 3 de marzo del 2022 del informativo semanal que James Corbett (The Corbett Report) hace junto a James Evan Pilato (Media Monarchy) titulado New World, Next Week: https://www.corbettreport.com/nwnw20220303/ La Rusia de Putin juega un papel de oposición controlada en el marco geopolítico. Mientras mucha gente de la llamada "resistencia" siga viendo el mundo en bandos antagonistas no vamos a poder quebrar ni entender la forma de operar de la camarilla globalista. Se está instituyendo una cortina de hierro de naciones "enfrentadas" para consolidar la agenda globalista que, ciertamente, ayuda a encubrir tratados internacionales y efectos del genocidio por "vacunas", pero también provoca que instituciones y organismos globalistas intervengan más y más erosionando los estados-nación y, lo que es mucho peor, la soberanía de los individuos. Cada una de las crisis bélicas anteriores, más explícitamente desde la Gran Guerra (la Sociedad de las Naciones) y con gran éxito luego de los acuerdos de Bretton Woods, sirvieron a los efectos de intervenir y crear marcos globales en pos de la gobernanza mundial. Putin, mal que les pese a muchos y considerando todos sus argumentos, está siendo tan funcional como lo fue Trump al Gran Reseteo de Klaus Schwab (a quien conoce desde 1992), a sabiendas de lo que su acción defensiva (supuestamente) traería: que organismos internacionales sometan a Rusia con sanciones (que Putin no desconocía, se le avisó reiteradamente) cooperando con el colapso alimentario, energético y económico que acelere el Gran Reseteo en detrimento de los ciudadanos del planeta, sobre todo Europa, pero incluyendo a los propios rusos si el conflicto escala o se extiende y los condicionamientos se agravan.De la masa ahistórica, que ignora los sucesos en Ucrania, especialmente desde 2004 a la fecha y el avance de la OTAN de EEUU desde finales de los 90's, no hay mucho para decir ya: supongo que llorarán también a los asesinados en Donbás desde hace 8 años y comprenden muy bien los aspectos geopolíticos en tensión ya que son los que aún comen las galletitas de Victoria Nuland. Al resto, sorprende ver en no pocas de estas personas, algunas muy informadas, ensayar una defensa de Putin con afirmaciones del tipo: "Putin está en contra del globalismo", "Putin está en contra de la Agenda 2030" o, más alucinante, "Putin representa la lucha contra el orden hegemónico"; haciendo caso omiso a los acuerdos del gobierno ruso y los lazos de su gabinete con el WEF, su adhesión a la 4ta Revolución Industrial y la Agenda 2030, y sus negocios con bancas como la JP Morgan Chase, por más retórica popular y tradicionalista que el ex KGB venda a su séquito. Encuentro este engaño de lo más peligroso y es otra prueba de que cada vez que vemos oscuro uno de los lados, automáticamente dotamos de luz a su opuesto. Keywords propagandaputinagenda 2030otanguerrazelenskyglobalismorusiaucrania

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