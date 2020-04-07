© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ISABEL BELLOSTAS CORONAVIRUS Y VITAMINA C
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
105 views • April 07, 2020
La Dra. Bellostas explica de manera elocuente y en base al conocimiento científico más actual, la utilidad de la vitamina C en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, entre otras por coronavirus.
Desconecten Facebook, Instagram, Whatsapp. Desconcten Google, Youtube, Android, Gmail. Desconecten windows, MSN, Yahoo. Desconecten antena3, la sexta, la cuatro, Tele5, la primera, la 2, Desconecten wikipedia y la prensa digital mainstream... Los medios están tan parasitados que no tienen fiabilidad ninguna.
Desconecten Facebook, Instagram, Whatsapp. Desconcten Google, Youtube, Android, Gmail. Desconecten windows, MSN, Yahoo. Desconecten antena3, la sexta, la cuatro, Tele5, la primera, la 2, Desconecten wikipedia y la prensa digital mainstream... Los medios están tan parasitados que no tienen fiabilidad ninguna.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.