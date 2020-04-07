ISABEL BELLOSTAS CORONAVIRUS Y VITAMINA C

La Dra. Bellostas explica de manera elocuente y en base al conocimiento científico más actual, la utilidad de la vitamina C en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, entre otras por coronavirus.

Desconecten Facebook, Instagram, Whatsapp. Desconcten Google, Youtube, Android, Gmail. Desconecten windows, MSN, Yahoo. Desconecten antena3, la sexta, la cuatro, Tele5, la primera, la 2, Desconecten wikipedia y la prensa digital mainstream... Los medios están tan parasitados que no tienen fiabilidad ninguna.