†π. Νικόλαος Μανώλης Είναι τιμωρός ο Θεός; [ΒΙΝΤΕΟ 2018]

Ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Νικολάου Μανώλη με θέμα: Είναι τιμωρός ο Θεός; Μια ομιλία του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη που δίνει απαντήσεις στους σημερινούς «αγαπολόγους - αγαπούληδες» επισκόπους οι οποίοι ακυρώνουν την Πατερική διδασκαλία και μέσα από το πρίσμα του οικουμενισμού διδάσκουν αλλότριες διδασκαλίες. Εθελοτυφλώντας στην περί δικαιοσύνης του Θεού διδασκαλία, παραπλανούν το ποίμνιο της ορθοδόξου εκκλησίας. Ἡ Ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή Θ΄ Ματθαίου, 29 Ἰουλίου 2018, στήν αἴθουσα "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" τοῦ χριστιανικοῦ συλλόγου "Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής", πού βρίσκεται στή Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 183 στό 2ο ὄροφο

