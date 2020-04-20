Como tomar la Artemisia Absynthia - aclaraciones importantes para que sea más eficiente

Silvia Licht es una sobreviviente del cáncer sin el uso de ninguna terapia de la medicina convensional (quimioterapia, radiaciones, cirugías).

En Enero de 2019 fue diagnisticada de cáncer de cuello de útero, y decidió salir a la jornada facinante de intentar curarse de acuerdo a la perspectiva de los padres de la medicina ( Hippócrates, Maimonides ) y de las medicinas de las culturas milenarias del Oriente y Occidente, los cuales afirmaban que toda enfermedad es un desequilibrio en nuestra nutrición, estado físico y emocional. Por lo cual, está en nuestras manos el devolver al cuerpo a dicho estado de equilibrio para recuperar la salud plena.

Desde entonces dedica su vida al estudio de la naturaleza del cáncer, qué lo genera y qué lo cura de acuerdo a dicha perspectiva, y este canal es una fuente de información valiosísima para cualquier persona que quiere aprender a cómo mejorar su salud en general, y para quien quiere abordar su cáncer desde la perspectiva holística-metabólica.