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Phoenix Journal 3: SPACE- -GATE THE VEIL REMOVED
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22 views • February 13, 2022
Phoenix Journal 3: SPACE- -GATE THE VEIL REMOVED
By Gyeorgos Ceres Hatonn
Hatonn provides Facts concerning the governmental cover-up of extraterrestrials visiting our planet, and crashing on our planet, as early as the late 1940s/early 1950s. Historical perspective of the period from the late 40s to present is put forth with many surprising, startling and troubling details of secret actions by governmental agencies and representatives.
Disclosure of various "secret" agencies and societies, such as the "above top-secret" MJ-12 (Majestic 12), The Jason Society, The Bilderbergers, the secret government, the "grey-men" and details regarding their strategies and operating methods. Past cover-ups are exposed. Clarification of the ongoing peaceful intent and involvement of the beings from space.
Signs of the times, prophecies and the involvement of Satan and Christ in these "end times are clearly stated. The correlation between Christ and extraterrestrials is clarified.
TABLE OF CONTENTS:
FOREWORD p8
CHAPTER 1 p10
A NEW PUBLICATION p10
CRASHED SPACECRAFT p10
MJ-12 COMMITTEE p11
THE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS p12
KISSINGER'S EARLY ROLE p13
UFO STUDY RESULTS p13
THE GOVERNMENT ROLE p14
CHAPTER 2 p16
CRASH DETAILS p16
EBE p18
THE FRIENDLY SKIES p19
AN IMPOTENT GIANT p19
INTELLIGENCE & COVER-UP p20
SILENCE AT ANY COST p21
N.S.A. GETS TO BE BOSS p22
CHAPTER 3 p24
WORLD POWERS INFORMED p24
THE BILDERBERGERS p24
NELSON ROCKEFELLER'S ROLE p25
EISENHOWER'S MEETING p26
U.S./ALIEN TREATY p27
ALIEN BASES IN THE U.S. p28
HIDING THE MONEY p28
CHAPTER 4 p31
ROCKEFELLER'S KEY ROLE p31
PROPHECIES OF FATIMA CONFIRMED p32
TIME TRAVEL p 32
THE JASON SOCIETY'S ALTERNATIVES p 33
FUNDING VIA ILLEGAL DRUGS p34
KENNEDY ULTIMATUM p35
MOON BASE LUNA p36
CHAPTER 5 p39
CONFRONTATION--NO CONTEST p39
FIRST U.S. MILITARY COUP p39
COVERING UP p39
FINANCIAL EMPIRE p40
THE "MAJESTIC" COVER-UP p40
PREPARING FOR ALIEN CONTACT p41
MARTIAL LAW PLANNED FOR p41
UFO ORGANIZATIONS INFILTRATED p42
THE SECRET GOVERNMENT p43
IS THERE ANY HOPE? p44
CHAPTER 6 p46
MIDDLE-EAST CONFRONTATION p46
COG AND THE DOOMSDAY PROJECT p46
GOOD GUYS IN SPACE p47
ARMAGEDDON: CHRIST vs SATAN p47
YOUR FINAL LESSONS p48
SCRIBES ARE PROTECTED p49
TROUBLE WITH DOOMSDAY p49
THE CHAIN OF COMMAND p50
CHAPTER 7 p53
WHO GETS SAVED p53
WHO GETS PAID p54
UNANSWERED QUESTIONS p55
COVER-UPS AND FAT CONTRACTS p56
FROM 'DUCK AND COVER' TO 'RUN LIKE HELL' p57
FIGHTING BACK AFTER AN ATTACK p58
CHAPTER 8 p60
SETTING SOME OF THE RECORD STRAIGHT p60
ANDRUS EXPOSED p60
GEORGE EARLEY DENOUNCED p61
LORENZEN CONFUSED p61
KORFF WILL EAT CROW p61
FRIEDMAN PART OF CONSPIRACY p62
BILLY MEIER WILL BE HONORED p62
THE SEALS p63
APPENDIX I p64
THE "GREY MEN" TAPE p64
APPENDIX II p80
SIGNS p80
YOU ARE IN THE FUNNEL p81
TIMING AND PROPHESIES p81
SATAN ALIVE AND WELL p83
THE CHILD p83
APPENDIX III p84
THE CHRISTOS LEADS! p84
CAST THESE PEARLS IN FERTILE LAND p84
DO THY JOB! p85
LONG AGO SATAN CAPTURED THE CHURCHES p86
I AM COME TO TAKE THEE HOME p86
FALSE PROPHETS p87
HEAR ME; LET ME COME IN p88
PROOF p88
APPENDIX IV p90
LITTLE CROW SPEAKS p90
APPENDIX V p94
WILL YE KNOW ME? p94
MAN KNOWS NOT HIS SOURCE p94
HEAR YE, I AM COME p95
ALL IS KNOWN, FOLLOW ME p96
TAKE MY HAND p97
APPENDIX VI p99
TAKE HEED p99
EVACUATION p99
VIBRATIONAL TUNING p100
STAY A WAKE, THE TIME DRAWS NIGH p101
APPENDIX VII p103
THINK! P103
YE WHO HAVE JUDGED p104
TRUTH WILL COME FORTH p106
For all other Phoenix Journals and related content please see:
http://www.fourwinds10.com and http:// www.phoenixsourcedistributors.com
Phoenix Journal 3: SPACE—GATE THE VEIL REMOVED
http:// www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_03.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/J1-25.html#J003
By Gyeorgos Ceres Hatonn
Hatonn provides Facts concerning the governmental cover-up of extraterrestrials visiting our planet, and crashing on our planet, as early as the late 1940s/early 1950s. Historical perspective of the period from the late 40s to present is put forth with many surprising, startling and troubling details of secret actions by governmental agencies and representatives.
Disclosure of various "secret" agencies and societies, such as the "above top-secret" MJ-12 (Majestic 12), The Jason Society, The Bilderbergers, the secret government, the "grey-men" and details regarding their strategies and operating methods. Past cover-ups are exposed. Clarification of the ongoing peaceful intent and involvement of the beings from space.
Signs of the times, prophecies and the involvement of Satan and Christ in these "end times are clearly stated. The correlation between Christ and extraterrestrials is clarified.
TABLE OF CONTENTS:
FOREWORD p8
CHAPTER 1 p10
A NEW PUBLICATION p10
CRASHED SPACECRAFT p10
MJ-12 COMMITTEE p11
THE COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS p12
KISSINGER'S EARLY ROLE p13
UFO STUDY RESULTS p13
THE GOVERNMENT ROLE p14
CHAPTER 2 p16
CRASH DETAILS p16
EBE p18
THE FRIENDLY SKIES p19
AN IMPOTENT GIANT p19
INTELLIGENCE & COVER-UP p20
SILENCE AT ANY COST p21
N.S.A. GETS TO BE BOSS p22
CHAPTER 3 p24
WORLD POWERS INFORMED p24
THE BILDERBERGERS p24
NELSON ROCKEFELLER'S ROLE p25
EISENHOWER'S MEETING p26
U.S./ALIEN TREATY p27
ALIEN BASES IN THE U.S. p28
HIDING THE MONEY p28
CHAPTER 4 p31
ROCKEFELLER'S KEY ROLE p31
PROPHECIES OF FATIMA CONFIRMED p32
TIME TRAVEL p 32
THE JASON SOCIETY'S ALTERNATIVES p 33
FUNDING VIA ILLEGAL DRUGS p34
KENNEDY ULTIMATUM p35
MOON BASE LUNA p36
CHAPTER 5 p39
CONFRONTATION--NO CONTEST p39
FIRST U.S. MILITARY COUP p39
COVERING UP p39
FINANCIAL EMPIRE p40
THE "MAJESTIC" COVER-UP p40
PREPARING FOR ALIEN CONTACT p41
MARTIAL LAW PLANNED FOR p41
UFO ORGANIZATIONS INFILTRATED p42
THE SECRET GOVERNMENT p43
IS THERE ANY HOPE? p44
CHAPTER 6 p46
MIDDLE-EAST CONFRONTATION p46
COG AND THE DOOMSDAY PROJECT p46
GOOD GUYS IN SPACE p47
ARMAGEDDON: CHRIST vs SATAN p47
YOUR FINAL LESSONS p48
SCRIBES ARE PROTECTED p49
TROUBLE WITH DOOMSDAY p49
THE CHAIN OF COMMAND p50
CHAPTER 7 p53
WHO GETS SAVED p53
WHO GETS PAID p54
UNANSWERED QUESTIONS p55
COVER-UPS AND FAT CONTRACTS p56
FROM 'DUCK AND COVER' TO 'RUN LIKE HELL' p57
FIGHTING BACK AFTER AN ATTACK p58
CHAPTER 8 p60
SETTING SOME OF THE RECORD STRAIGHT p60
ANDRUS EXPOSED p60
GEORGE EARLEY DENOUNCED p61
LORENZEN CONFUSED p61
KORFF WILL EAT CROW p61
FRIEDMAN PART OF CONSPIRACY p62
BILLY MEIER WILL BE HONORED p62
THE SEALS p63
APPENDIX I p64
THE "GREY MEN" TAPE p64
APPENDIX II p80
SIGNS p80
YOU ARE IN THE FUNNEL p81
TIMING AND PROPHESIES p81
SATAN ALIVE AND WELL p83
THE CHILD p83
APPENDIX III p84
THE CHRISTOS LEADS! p84
CAST THESE PEARLS IN FERTILE LAND p84
DO THY JOB! p85
LONG AGO SATAN CAPTURED THE CHURCHES p86
I AM COME TO TAKE THEE HOME p86
FALSE PROPHETS p87
HEAR ME; LET ME COME IN p88
PROOF p88
APPENDIX IV p90
LITTLE CROW SPEAKS p90
APPENDIX V p94
WILL YE KNOW ME? p94
MAN KNOWS NOT HIS SOURCE p94
HEAR YE, I AM COME p95
ALL IS KNOWN, FOLLOW ME p96
TAKE MY HAND p97
APPENDIX VI p99
TAKE HEED p99
EVACUATION p99
VIBRATIONAL TUNING p100
STAY A WAKE, THE TIME DRAWS NIGH p101
APPENDIX VII p103
THINK! P103
YE WHO HAVE JUDGED p104
TRUTH WILL COME FORTH p106
For all other Phoenix Journals and related content please see:
http://www.fourwinds10.com and http:// www.phoenixsourcedistributors.com
Phoenix Journal 3: SPACE—GATE THE VEIL REMOVED
http:// www.phoenixsourcedistributors.com/PJ_03.pdf
http://www.fourwinds10.com/journals/J1-25.html#J003
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