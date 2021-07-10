© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
VRIJHEID KWIJT
Follow
0
Share
Report
20 views • July 10, 2021
VRIJHEID KWIJT
In mijn boek ‘’Het Emotionele DNA’’ ga ik dieper in op hoe emoties zoals innerlijke rust, via de hersenen het gebruik van ons DNA geheel anders aansturen dan bij angst en onzekerheid. Het wordt steeds duidelijker dat onze gevoelens verbonden zijn aan keiharde biochemie. Ze zijn niet alleen van invloed op het ontstaan en verloop van ziekten, maar ook bepalend voor de gezondheid en zelfs onze levensduur. Bestel “Het Emotionele DNA” via Bol.com https://bit.ly/3hB4k6M
CREDITS ,, https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
In mijn boek ‘’Het Emotionele DNA’’ ga ik dieper in op hoe emoties zoals innerlijke rust, via de hersenen het gebruik van ons DNA geheel anders aansturen dan bij angst en onzekerheid. Het wordt steeds duidelijker dat onze gevoelens verbonden zijn aan keiharde biochemie. Ze zijn niet alleen van invloed op het ontstaan en verloop van ziekten, maar ook bepalend voor de gezondheid en zelfs onze levensduur. Bestel “Het Emotionele DNA” via Bol.com https://bit.ly/3hB4k6M
CREDITS ,, https://www.youtube.com/channel/UCdquZGH0-uVvgik67JRlyqg
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.