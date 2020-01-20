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Ακούστε προσεκτικά τα 4 στάδια του υβριδικού πολέμου !!!
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6994 views • January 20, 2020
Δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν κατάλαβα που κόπηκε το βίντεο στο μοντάζ παρακολουθώντας το βίντεο που πριν λίγο ανέβασε ο ΑΝΤ1.
Φαίνεται πως το κανάλι προσπαθεί να περάσει την πληροφορία με τρόπο και το ευχαριστούμε για αυτό . Κατανοούμε την δυσκολία στην μετάδοση της πληροφορίας βλέποντας σαν απλό παράδειγμα το τι γίνεται στο youtube φανταστείτε στους τηλεοπτικούς σταθμούς !!!
Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι από τους καλύτερους Hacker στην Ελλάδα πλέων εργάζεται ως ειδικός κυβερνοασφαλείας σε πολλές υποθέσεις
( cyber bulling , παιδική πορνογραφία , βιομηχανική κατασκοπεία ) σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε υπερήφανη για αυτόν και το έργο που προσφέρει σε όλο τον κόσμο, εργάζεται για την αλήθεια και την προστασία του πολίτη καθημερινά .
Πηγή Βίντεο ΑΝΤ1 NEWS : https://www.youtube.com/user/AntennaGR
Φαίνεται πως το κανάλι προσπαθεί να περάσει την πληροφορία με τρόπο και το ευχαριστούμε για αυτό . Κατανοούμε την δυσκολία στην μετάδοση της πληροφορίας βλέποντας σαν απλό παράδειγμα το τι γίνεται στο youtube φανταστείτε στους τηλεοπτικούς σταθμούς !!!
Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι από τους καλύτερους Hacker στην Ελλάδα πλέων εργάζεται ως ειδικός κυβερνοασφαλείας σε πολλές υποθέσεις
( cyber bulling , παιδική πορνογραφία , βιομηχανική κατασκοπεία ) σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε υπερήφανη για αυτόν και το έργο που προσφέρει σε όλο τον κόσμο, εργάζεται για την αλήθεια και την προστασία του πολίτη καθημερινά .
Πηγή Βίντεο ΑΝΤ1 NEWS : https://www.youtube.com/user/AntennaGR
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