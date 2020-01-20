Ακούστε προσεκτικά τα 4 στάδια του υβριδικού πολέμου !!!

uhutv 69 followers Follow 4 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

6994 views • January 20, 2020





Φαίνεται πως το κανάλι προσπαθεί να περάσει την πληροφορία με τρόπο και το ευχαριστούμε για αυτό . Κατανοούμε την δυσκολία στην μετάδοση της πληροφορίας βλέποντας σαν απλό παράδειγμα το τι γίνεται στο youtube φανταστείτε στους τηλεοπτικούς σταθμούς !!!



Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι από τους καλύτερους Hacker στην Ελλάδα πλέων εργάζεται ως ειδικός κυβερνοασφαλείας σε πολλές υποθέσεις

( cyber bulling , παιδική πορνογραφία , βιομηχανική κατασκοπεία ) σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε υπερήφανη για αυτόν και το έργο που προσφέρει σε όλο τον κόσμο, εργάζεται για την αλήθεια και την προστασία του πολίτη καθημερινά .







Πηγή Βίντεο ΑΝΤ1 NEWS : Δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν κατάλαβα που κόπηκε το βίντεο στο μοντάζ παρακολουθώντας το βίντεο που πριν λίγο ανέβασε ο ΑΝΤ1.Φαίνεται πως το κανάλι προσπαθεί να περάσει την πληροφορία με τρόπο και το ευχαριστούμε για αυτό . Κατανοούμε την δυσκολία στην μετάδοση της πληροφορίας βλέποντας σαν απλό παράδειγμα το τι γίνεται στο youtube φανταστείτε στους τηλεοπτικούς σταθμούς !!!Ο Γιάννης Μαλτέζος είναι από τους καλύτερους Hacker στην Ελλάδα πλέων εργάζεται ως ειδικός κυβερνοασφαλείας σε πολλές υποθέσεις( cyber bulling , παιδική πορνογραφία , βιομηχανική κατασκοπεία ) σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαστε υπερήφανη για αυτόν και το έργο που προσφέρει σε όλο τον κόσμο, εργάζεται για την αλήθεια και την προστασία του πολίτη καθημερινά .Πηγή Βίντεο ΑΝΤ1 NEWS : https://www.youtube.com/user/AntennaGR Keywords newsmmepolemoseksergersi

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