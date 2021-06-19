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82) Prova que o Ministério da Saúde nos tem mentido [pandemia e vacinas]
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75 views • June 19, 2021
Entre Março 2020 e Abril 2021, morreram apenas 152 pessoas por causa confirma CoVID. Créditos para o canal 'Quero Emigrar', Live de 19 Junho de 2021 - Intimação ao Ministério da Saúde prova mentira desbagrada sobre os portugueses e abusos injustificados de poder: https://www.facebook.com/queroemigrarhoje/videos/552126899148434/
Situação desmascarada:
ENTREVISTA PARA LA RADIO DEL GALLO CHILE - 18JUNIO 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ENTREVISTAPARALARADIODELGALLOCHILE-18JUNIO2021-:a
Canal: https://odysee.com/@laquintacolumna:8
LA QUINTA COLUMNA [ https://www.laquintacolumna.net/ ] com o Dr. José Luis Sevillano, Ricardo Delgado Martín e o grande jornalista Jorge Osório. Excelente Material, resumo:
» 15:50 - Relação de Empresas de Grafeno cotadas na Bolsa de Valores com as campanhas de vacinação.
» 19:45 - Os executivos da Graphene Company são executivos da AstraZeneca e outros, o que é que a Graphene tem a ver com a Vacina?
» 24:15 - Artigo científico: Progresso recente do óxido de grafeno como potencial portador e adjuvante de vacinas.
» 25:08 - O que faz a redução do óxido de grafeno no corpo?
» 28:10 - O óxido de grafeno pode ser encapsulado em cápsulas lipídicas (PEG) e isto seria feito para alcançar o cérebro.
» 32:07 - Documento: redução da largura de banda de absorção de óxido de grafeno na largura de banda de 5G.
» 33:08 - Notícias: Ministro turco diz que cientistas da empresa nanotecnológica Nanografi estão a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina e de uma vacina intranasal contra a CoVID-19.
» 34:13 - O que está a Nanografi (empresa nanotecnológica) a fazer com a Graphene?
» 36:00 - Artigo científico: O grafeno em Aerosol é ainda mais forte.
» 37:42 - Sobre os magnetizados, com muitos vídeos, pode alguém ainda duvidar que se trata de um fenómeno real? A atitude das autoridades, TV, políticos em negação e concluio destes efeitos magnéticos.
» 49:45 - Notícias: Piñera fala de 5G e máquinas que inserem pensamentos, sentimentos e emoções no cérebro.
» 56:35 - Máscaras, testes PCR trazem Grafeno, documentos e empresas máscaras têm grafeno, Nanografeno, etc.
BANALIZAÇÃO QUOTIDIANA DE INJECÇÕES DE NANOPARTICULAS DE GRAFENO ENVOLVIDA EM PEG - Fábrica de vacinas em Portugal vem para [certamente] trazer a vulgarização dos sprays nasais CoVID/grafeno junto das crianças, e não só nos adultos, para manter o grau necessário de magnetização, ou seja, a ressonância do grafeno é alta em torno dos 40 GHz, frequências que serão usadas pelas ondas milimétricas do Sistema 5G: https://bloguedominho.blogs.sapo.pt/paredes-de-coura-prepara-se-para-criar-17952165
Grafeno sintonizável: https://www.um.es/acc/grafeno-sintonizable/
86) Anatomia electromagnética da pandemia e o que fazer: https://www.brighteon.com/watch/7b82347e-0120-4e27-8379-2faff9e38803
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Situação desmascarada:
ENTREVISTA PARA LA RADIO DEL GALLO CHILE - 18JUNIO 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ENTREVISTAPARALARADIODELGALLOCHILE-18JUNIO2021-:a
Canal: https://odysee.com/@laquintacolumna:8
LA QUINTA COLUMNA [ https://www.laquintacolumna.net/ ] com o Dr. José Luis Sevillano, Ricardo Delgado Martín e o grande jornalista Jorge Osório. Excelente Material, resumo:
» 15:50 - Relação de Empresas de Grafeno cotadas na Bolsa de Valores com as campanhas de vacinação.
» 19:45 - Os executivos da Graphene Company são executivos da AstraZeneca e outros, o que é que a Graphene tem a ver com a Vacina?
» 24:15 - Artigo científico: Progresso recente do óxido de grafeno como potencial portador e adjuvante de vacinas.
» 25:08 - O que faz a redução do óxido de grafeno no corpo?
» 28:10 - O óxido de grafeno pode ser encapsulado em cápsulas lipídicas (PEG) e isto seria feito para alcançar o cérebro.
» 32:07 - Documento: redução da largura de banda de absorção de óxido de grafeno na largura de banda de 5G.
» 33:08 - Notícias: Ministro turco diz que cientistas da empresa nanotecnológica Nanografi estão a trabalhar no desenvolvimento de uma vacina e de uma vacina intranasal contra a CoVID-19.
» 34:13 - O que está a Nanografi (empresa nanotecnológica) a fazer com a Graphene?
» 36:00 - Artigo científico: O grafeno em Aerosol é ainda mais forte.
» 37:42 - Sobre os magnetizados, com muitos vídeos, pode alguém ainda duvidar que se trata de um fenómeno real? A atitude das autoridades, TV, políticos em negação e concluio destes efeitos magnéticos.
» 49:45 - Notícias: Piñera fala de 5G e máquinas que inserem pensamentos, sentimentos e emoções no cérebro.
» 56:35 - Máscaras, testes PCR trazem Grafeno, documentos e empresas máscaras têm grafeno, Nanografeno, etc.
BANALIZAÇÃO QUOTIDIANA DE INJECÇÕES DE NANOPARTICULAS DE GRAFENO ENVOLVIDA EM PEG - Fábrica de vacinas em Portugal vem para [certamente] trazer a vulgarização dos sprays nasais CoVID/grafeno junto das crianças, e não só nos adultos, para manter o grau necessário de magnetização, ou seja, a ressonância do grafeno é alta em torno dos 40 GHz, frequências que serão usadas pelas ondas milimétricas do Sistema 5G: https://bloguedominho.blogs.sapo.pt/paredes-de-coura-prepara-se-para-criar-17952165
Grafeno sintonizável: https://www.um.es/acc/grafeno-sintonizable/
86) Anatomia electromagnética da pandemia e o que fazer: https://www.brighteon.com/watch/7b82347e-0120-4e27-8379-2faff9e38803
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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