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Direct du 18 oct. 2020 : concernant l'attentat de Conflans ! - Salim Laïbi
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3 views • October 22, 2020
18 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=agrpT4ky5Io
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Vidéo concernant le traitement médiatique du dernier attentat de Conflans. Il n'est pas question de l'acte lui-même puisque l'enquête vient de commencer et qu'elle nécessite du temps,. Il sera plutôt question de tout ce qui se trame autour : volonté d'allumer le feu d'une guerre civile en France, diminution des libertés individuelles, camoufler les ratés de la gestion calamiteuse de la crise sanitaire...
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Vidéo concernant le traitement médiatique du dernier attentat de Conflans. Il n'est pas question de l'acte lui-même puisque l'enquête vient de commencer et qu'elle nécessite du temps,. Il sera plutôt question de tout ce qui se trame autour : volonté d'allumer le feu d'une guerre civile en France, diminution des libertés individuelles, camoufler les ratés de la gestion calamiteuse de la crise sanitaire...
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