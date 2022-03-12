Avances Parte 2: 2do audio oculto en DDHH - GRAVE DENUNCIA: Violacion de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación

En este segundo audio oculto realizado a miembros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina se reluce como operan y nos representan nuestras autoridades, empleados estatales, funcionarios públicos y gobernantes los cuales juraron velar por nuestros intereses, bienestar, salud, seguridad y vida.

Claramente se pone al descubierto la ignorancia, mediocridad, desinterés, impericia, negligencia, incumplimientos, oportunismo, egoísmo, manipulación y mentiras, violación de derechos, abusos de poder, traición a la patria e incluso la corrupción cometida por muchos de ellos.

De todo esto se desprenden los gravísimos daños y perjuicios cometidos contra los ciudadanos y toda la Humanidad.

Ante tal dramático cuadro de situación, no es de extrañar la llegada de esta plandemia y el hecho de que la misma sigue y seguirá existiendo.



Las Naciones correspondientes al continente americano, a través de sus Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, han acordado cumplir los dictámenes de la Organización de los Estados Americanos (OEA, la cual supuestamente se encarga de la promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente americano), haciéndolo a su vez a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, esta es un órgano principal y autónomo de la OEA). Esto genera un gran problema dado que la OEA y la CIHD están sujetos y alineados a los mandatos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la cual opera de manera mancomunada con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El conflicto de intereses en todo esto es escandalosamente inadmisible. El 80% de la OMS es financiada por la industria farmacéutica multinacional y por los laboratorios fabricantes de vacunas, entre ellas las “vacunas anti Covid”.

Este conflicto de intereses, sometimiento y acuerdo a cumplir órdenes por parte del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina, quedo muy claramente establecido en este audio oculto realizado el 22 de febrero del 2022.

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Ante la advertencia de dicho conflicto de intereses, la asistente social del Area de Victimas en Estado de Vulneración del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación, responde: “no me extraña tal cuestión dado que el mundo es así”. Agrego además que el Ministerio depende del Estado/Gobierno y que este está para seguir sus lineamientos. Punto, fin de la argumentación (con esto tan solo le faltó decir que lo importante es cumplir las órdenes del jefe sin cuestionar).

Todo esto es una clara demostración de la farsa, lo poco que a esta gente/funcionarios le importa realizar bien su tarea y responsabilidades de cómo están personas y organismos están mezquinamente usando estas causas de ayuda humanitaria para su propio beneficio.



¿A qué se debe que, como Humanidad, continuamos permitiendo que nos ocurra todo este desastre?