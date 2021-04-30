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Satanisten Sundheds- og Ældreministeren Magnus Heunicke med sit Djøf/NewSpeak/DoubleSpeak [29.04.2021]
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0 view • April 30, 2021
Hør her hvordan Satanisten Sundheds- og Ældreministeren Magnus Heunicke prøver at svare med sit søde, venlige, smilende imødekommende, forstående, politisk korrekte løgnagtige tvetydige manipulerende ansvarsfralæggende Djøf sprog, NewSpeak og New Public Management (NPM) Speak...
--
OBS: Man kan være Undtaget coronapas, det kan alle og man skal ikke vise lægeerklæring eller noget.
Det har jeg beskrevet incl links til lovhjemmel her:
29.04.2021 Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-københavn-københavns-kommune/29042021-kravet-om-coronapas-gælder-ikke-for-følgende/989464181458673/
---
Hvad er Djøf sprog, NewSpeak og New Public Management (NPM) Speak (Bullshit-Kulturen)?
Svar: se denne video - Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
- Professor William Lutz: Double-speak is language designed to evade responsibility, make the unpleasant appear pleasant, the unattractive appear attractive. Basically, it's language that pretends to communicate, but really doesn't. It is language designed to mislead, while pretending not to.
- Who is the worst offender?
- Professor William Lutz: Sheer numbers of examples? The government, if we count government from the local level all the way up to the federal level. I had to stop writing the chapter on government double-speak. It was going to take over the whole book. But interestingly enough, and this was a revelation in doing the book, about a half a step behind, comes business, with a tremendous amount of double-speak.
Transcript under videoen [link)
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
---
https://sum.dk/ministeren
https://twitter.com/Heunicke
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/magnus-heunicke
https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Heunicke
https://www.facebook.com/heunicke/
https://www.regeringen.dk/ministrene/sundhedsminister-magnus-heunicke/
https://dk.linkedin.com/in/magnus-heunicke-a95b394
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/magnus-heunicke/
---
Og NEJ, jeg er IKKE politisk hvad jeg har skrevet og sagt i årevis, men det er disse syge personer, og her mener jeg HELE Folketinget og hele embedsværket der sidder og styrer og kontrollerer vores land, helt uden at nogen bliver stillet til ansvar.
SYG verden vi lever i...
Kilde:
Boje: Udløber coronapasset til august elle ej!? Lars Boje går til Magnus Heunicke
8,110 views • Apr 29, 2021
Nye Borgerlige - 12.8K subscribers
https://youtu.be/Rl57fD_8580
"Er der en solnedgangsklausul på coronapasset, som politikerne påstår?
Det forsøgte Lars Boje Mathiesen at få sundhedsminister Magnus Heunicke til at svare på. "
Nye Borgerlige har siden begyndelsen sagt nej til et coronapas i Danmark:
https://nyeborgerlige.dk/blog/pernilles-blog/vi-skal-ikke-vise-pas-for-at-faerdes-i-vores-eget-land/
---
--
OBS: Man kan være Undtaget coronapas, det kan alle og man skal ikke vise lægeerklæring eller noget.
Det har jeg beskrevet incl links til lovhjemmel her:
29.04.2021 Kravet om coronapas gælder ikke for følgende:
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-københavn-københavns-kommune/29042021-kravet-om-coronapas-gælder-ikke-for-følgende/989464181458673/
---
Hvad er Djøf sprog, NewSpeak og New Public Management (NPM) Speak (Bullshit-Kulturen)?
Svar: se denne video - Professor William Lutz C-SPAN Interview: What is Doublespeak (NPM- and NewSpeak) [1989]
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
- Professor William Lutz: Double-speak is language designed to evade responsibility, make the unpleasant appear pleasant, the unattractive appear attractive. Basically, it's language that pretends to communicate, but really doesn't. It is language designed to mislead, while pretending not to.
- Who is the worst offender?
- Professor William Lutz: Sheer numbers of examples? The government, if we count government from the local level all the way up to the federal level. I had to stop writing the chapter on government double-speak. It was going to take over the whole book. But interestingly enough, and this was a revelation in doing the book, about a half a step behind, comes business, with a tremendous amount of double-speak.
Transcript under videoen [link)
https://www.bitchute.com/video/XS36lrC51Vkz/
---
https://sum.dk/ministeren
https://twitter.com/Heunicke
https://www.ft.dk/medlemmer/mf/m/magnus-heunicke
https://da.wikipedia.org/wiki/Magnus_Heunicke
https://www.facebook.com/heunicke/
https://www.regeringen.dk/ministrene/sundhedsminister-magnus-heunicke/
https://dk.linkedin.com/in/magnus-heunicke-a95b394
https://www.socialdemokratiet.dk/da/politikere/folketingsmedlem/magnus-heunicke/
---
Og NEJ, jeg er IKKE politisk hvad jeg har skrevet og sagt i årevis, men det er disse syge personer, og her mener jeg HELE Folketinget og hele embedsværket der sidder og styrer og kontrollerer vores land, helt uden at nogen bliver stillet til ansvar.
SYG verden vi lever i...
Kilde:
Boje: Udløber coronapasset til august elle ej!? Lars Boje går til Magnus Heunicke
8,110 views • Apr 29, 2021
Nye Borgerlige - 12.8K subscribers
https://youtu.be/Rl57fD_8580
"Er der en solnedgangsklausul på coronapasset, som politikerne påstår?
Det forsøgte Lars Boje Mathiesen at få sundhedsminister Magnus Heunicke til at svare på. "
Nye Borgerlige har siden begyndelsen sagt nej til et coronapas i Danmark:
https://nyeborgerlige.dk/blog/pernilles-blog/vi-skal-ikke-vise-pas-for-at-faerdes-i-vores-eget-land/
---
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