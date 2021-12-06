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30.仰天！世界日本最新諸々＆大本山弘法寺 12月6日2021
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117 views • December 06, 2021
＊下記に本日動画関連リンク有り
【ODYSEE】新規登録方法🎉😊 この招待リンクから新規登録すれば双方にメリットがあり違法以外は削除無し
https://odysee.com/$/invite/@miwCH3:4
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登録したらODYSEE動画にてコメントしてみてください
＊youtube同様チャンネル作成後でないとコメントできないのでチャンネル作成方法は：
木原功仁哉法律事務所
【反ワクチン訴訟】２回目2022年1月13日の11時30から https://hanwakukikin.jp
アンドレアス・ノーク博士がドイツ警察に殺害された？ | TOY's Blog (ameblo.jp)
ドイツのグラフェン専門家であるアンドレアス・ノアック博士によると、Covidワクチンに含まれる酸化グラフェン粒子は、小さなカミソリの刃のような働きをするそうです。その結果 「心臓が切り開かれる。心臓が切り開かれ、脳が切り開かれ、血管が切り開かれる。血管は切り裂かれる」このビデオを作った直後、ノアック博士は殺害された。
事実はまだ確認されていませんが、アンドレアス・ノアック博士（左）は土曜日、ライブストリーミング中に自宅に侵入したドイツの警察によって殺害されたようです。この報道には多くの懐疑的な意見や無関心が寄せられているとHenrymakow.comは書いている。それはなぜか？https://ameblo.jp/aza-sss/entry-12713250643.html
https://odysee.com/@BANNED.VIDEO:1/The-Inside-Voodoo-of-the-OMICRON-Fear-Campaign:e?r=6Mi6XJa71GJoUkFugn1Exu2t3YjoyVR3
https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/Alec-Baldwin-Admits-Who-Did-It:9?r=6Mi6XJa71GJoUkFugn1Exu2t3YjoyVR3
https://odysee.com/@Truthspreader:3/Australia-NZ.-Stop-covid-hoax-killers--Pfizer-murder-money-sluts:d?r=6Mi6XJa71GJoUkFugn1Exu2t3YjoyVR3
(Max Igan) The Truth about Pandemic Narrative - Becomes Even More Ridiculous (odysee.com)https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/Pandemic-Narrative-Becomes-Even-More-Ridiculous:5
LBCの買い方 | 字幕大王 (jimakudaio.com)https://www.jimakudaio.com/post-11063
ebu君の動画あがれば載せる
https://www.bitchute.com/video/15tEv14E3K2P/?list=watch-later&;randomize=false
フィル 2021年11月28日 真実の物語 パート1 日本語字幕付き Phil, November 28, 2021: A True Story, Part 1, with English Subtitles (rumble.com)https://rumble.com/vpy8dn--20211128-1-phil-november-28-2021-a-true-story-part-1-with-english-subtitle.html
フィル 2021年12月1日 真実の物語 パート2 日本語字幕付き Phil, December 1, 2021: A True Story, Part 2 with English Subtitles (rumble.com)https://rumble.com/vq2bwh--2021121-2-phil-december-1-2021-a-true-story-part-2-with-english-subtitles.html
https://rumble.com/vq1lmn--dr-angelique-coetzee-south-african-medical-association-20211127.html
https://rumble.com/vq6e3i-alec-baldwins-story-makes-no-sense...-heres-why.html
️
RCEPが来年1月1日発効が決まりました。
RCEPは、加盟国の外国人が日本の土地の売買、貸借、管理を認めます。
外国人が水道の投資や政府調達にも入れます。
RCEP は国防動員法のある国の国民の大量の受け入れを許すことになります。
このままでは日本は植民地になってしまいます
反対のFAX・電話をしましょう！
FAXは○○県在住、○○歳代、女性程度の情報でいいので何件もできます！
賛成・反対のFAXはセンチで測ってるだけだそうです。
電話もいっぱい掛けましょう！
外務省・経済連携課
電話番号 03-3580-3311
FAX番号 03-5501-8430
経済産業省0335011511
内閣府0362571284
(下)以下のように言って下されば良いです
私は、RCEPに、反対致します。
移民受け入れも反対です。
国民はそれらについて議論も合意もしておりません。勝手に決めないでください！！️
全ての自由貿易協定に反対です。
廃案にしてください。よろしくお願いします！！️
日本が生き延びるため、後孫のため、全力で頑張らねばなりません。
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