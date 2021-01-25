Gekkie Robbert van den Broeke krijgt een waarschuwing van buitenaardsen

Vergeet 1G, 2G, 3G, 4G, ja zelfs 5G en 6G!

Er is een waarschuwing gekomen van de buitenaardsen in de vorm van een cijfer 7 op het voorhoofd van gekkie Robbert.

Want als 7G komt mensen, dan kunnen we internet broadcasten met ons brein! televisie kijken in ons brein, alles kan daarmee, perfect!