Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΡΑΓΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ

Μετά από αυτό το τρομερό δυστύχημα, για το οποίο το πρώτο πράγμα που θα αναρωτιόταν κάποιος είναι πώς είναι δυνατόν να πορεύεται για τόση ώρα ένα τραίνο σε λάθος γραμμές χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, είδαμε πώς, όπως πάντα, φροντίζουν να ελέγξουν τις εντυπώσεις των ανθρώπων με τα συνηθισμένα παπαγαλάκια τους που ξαφνικά έγιναν θαρραλέοι επαναστάτες παρασύροντας έτσι τον κόσμο σε μια διέξοδο αποσυμπίεσης για όλα αυτά που του συμβαίνουν μέσα από διαχρονικές διαμαρτυρίες για τους “ανεύθυνους” κυβερνώντες (που πρέπει να φύγουν για να έρθουν οι επόμενοι να επιδιορθώσουν) συντηρώντας αφ’ενός μεν τη σύγχυση για το ποιός φταίει μην πλησιάζοντας ποτέ καν όμως στο ποιός είναι αυτός που είναι πραγματικά πίσω από όλα, πολλώ μάλλον δε κρατώντας τους ανθρώπους σε συνεχή κατώτερα συναισθήματα αδυναμώνοντας τους ακόμα περισσότερο μαζί και με άλλα σημαντικά οφέλη που αναλύσαμε.





Αλλά τα σκάνδαλα δεν περιορίζονται στη Ελλάδα φυσικά διότι την ίδια στιγμή στην Αγγλία έχουν φέρει στη δημοσιότητα ιδιωτικές συνομιλίες στο whats app μεταξύ κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και των ειδικών την περίοδο των lockdowns όπου οι παραδοχές για όσα τόσο καιρό λέγαμε είναι συγκλονιστικές όπως για παράδειγμα όταν ο τότε υπουργός υγείας Ματ Χάνκοκ, τον οποίον έχει κρεμάσει στα μανταλάκια το άφιλο αφεντικό του, σκόπευε να “λερώσει τα παντελόνια όλων” από τρόμο και ενοχές χρησιμοποιώντας μια νέα μετάλλαξη που λέγανε πως είχε προκύψει που μαζί με πολλά άλλα πιπεράτα από τη μια μας δικαιώνει απίστευτα από την άλλη γνωρίζουμε πως κι αυτό είναι τεχνητό ξανά για να δώσει στον εξουθενωμένο κόσμο εξιλαστήρια θύματα κρατώντας τους στην άγνοια μπερδεμένους.





Διότι εν μέσω αποκαλύψεων που είναι όλο και αυξανόμενες παράλληλα τα σχέδια δεν πάνε πίσω είτε επειδή οι χώρες του ΠΟΥ έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για ένα παγκόσμιο ιατρικό σύμφωνο-φυλακή για να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες πανδημίες είτε επειδή δε θέλουν να αφήσουν ούτε πέτρα που να μην της αλλάξουν το DNA είτε επειδή μας μιλούν για νέες πανδημίες τώρα για τον Δάγκειο πυρετό που σημειωτέον προέρχεται από κουνούπια για τα οποία ξέρουμε ότι και τα ψεκάζουν και έχουν την τεχνολογία να εμβολιάσουν με αυτά.





Έτσι μέσα από τα συντρίμια που αυξάνονται μετά από την κατάρρευση μιας και πτώση πολλών άλλων μεγάλων τραπεζών στις ΗΠΑ προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν αυτή τη νέα κατάσταση όπου όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι σε βιώσιμες πόλεις από τις οποίες δεν θα υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να απομακρυνθούμε πέρα από τα 15 λεπτά με τα πόδια καθώς θα έχει φροντίσει το αφεντικό με τη χρήση της τεχνολογίας όλες οι ανάγκες μας να καλύπτονται σε αυτό το μαντρί για το καλό του κλίματος, της υγείας, της ασφάλειας και του ο,τιδήποτε άλλου μας πουν οι ειδικοί. Όμως όσο στημένο και καλοσκηνοθετημένο κι αν είναι, όσο εμείς κρατάμε τη νόηση μας καθαρή μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να μην τους επιτρέπουμε να παρασύρουν αρνητικά το συναισθηματισμό μας και μέσα από όλο και καλύτερη επίγνωση του έξω και του μέσα μας να μπορούμε συνέχεια να επιλέγουμε δρόμους που μας κάνουν δυνατότερους, ιδέες και λογισμούς που μας ενώνουν με τον Κύριο και μας γαληνεύουν το νου ώστε να μην χάνουμε ποτέ τα μάτια μας από το μοναδικό σημαντικό στόχο, τη σωτηρία της ψυχής.





ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΣ

Κυριακή 19 Μαρτίου 6μμ

Άλσος Μπαρουτάδικο - Αιγάλεω





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