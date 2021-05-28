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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ #ΑΣΥΛΙΑΣ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 23/4/21
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0 view • May 28, 2021
Αντισυνταγματική η Τροπολογία Ασυλίας των "Ειδικών": προσβολή του Δικαιακού μας συστήματος
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID 19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση.
- Ασυλία Υπουργών και βουλευτών, στελεχών μνημονιακών θεσμών, τραπεζιτών, τώρα και των «ειδικών».
- Αντισυνταγματική η Τροπολογία, προσβολή του Δικαιακού μας συστήματος.
- Συνίσταται εμπλοκή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
- Καταβαράθρωση της επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός, με υπερεθνικά χαρακτηριστικά σε συντονισμένη επίθεση και αιχμή του δόρατος την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Ευρωπαϊκή Ένωση και ασυλία των στελεχών του μηχανισμού εξουσίας. Ιστορικές αναφορές.
- Αναφορά στις αποφάσεις του Συνταγματικού Γερμανικού Δικαστηρίου.
- Ερχεται και το ακαταδίωκτο των Στρατιωτικών;;
- Ανεξάρτητος και αυτοτελής ο Δικαστής, ελεύθερος να κρίνει την συνταγματικότητα των νόμων.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
- Δανειακή Σύμβαση 2010 - Αρση της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
Οι μόνοι που δεν έχουν ασυλία είναι ο λαός και η ίδια η χώρα.
- Η αντιμετώπιση της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης σχετικά με την Τροπολογία.
- Ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
- Νορβηγία: Ο κίνδυνος θανάτου από το AstraZeneca υψηλότερος από την COVID-19 (https://sputniknews.gr/20210423/norvi...)
- Παραλληλισμός εμβολίων γενετικής τροποποίησης με την ατομική βόμβα. Ιστορικές αναφορές.
- Η θέση ιολόγων και επιγενετιστών.
- Επιστολή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας προς τον Υπ. Υγείας και τον ΕΟΔΥ.
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Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
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1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID 19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν ευθύνονται δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για συκοφαντική δυσφήμιση ή εξύβριση.
- Ασυλία Υπουργών και βουλευτών, στελεχών μνημονιακών θεσμών, τραπεζιτών, τώρα και των «ειδικών».
- Αντισυνταγματική η Τροπολογία, προσβολή του Δικαιακού μας συστήματος.
- Συνίσταται εμπλοκή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
- Καταβαράθρωση της επιστήμης σε παγκόσμιο επίπεδο.
- Κρατικομονοπωλιακός καπιταλισμός, με υπερεθνικά χαρακτηριστικά σε συντονισμένη επίθεση και αιχμή του δόρατος την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Ευρωπαϊκή Ένωση και ασυλία των στελεχών του μηχανισμού εξουσίας. Ιστορικές αναφορές.
- Αναφορά στις αποφάσεις του Συνταγματικού Γερμανικού Δικαστηρίου.
- Ερχεται και το ακαταδίωκτο των Στρατιωτικών;;
- Ανεξάρτητος και αυτοτελής ο Δικαστής, ελεύθερος να κρίνει την συνταγματικότητα των νόμων.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
- Δανειακή Σύμβαση 2010 - Αρση της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας.
Οι μόνοι που δεν έχουν ασυλία είναι ο λαός και η ίδια η χώρα.
- Η αντιμετώπιση της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης σχετικά με την Τροπολογία.
- Ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
- Νορβηγία: Ο κίνδυνος θανάτου από το AstraZeneca υψηλότερος από την COVID-19 (https://sputniknews.gr/20210423/norvi...)
- Παραλληλισμός εμβολίων γενετικής τροποποίησης με την ατομική βόμβα. Ιστορικές αναφορές.
- Η θέση ιολόγων και επιγενετιστών.
- Επιστολή Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας προς τον Υπ. Υγείας και τον ΕΟΔΥ.
🔴 Παρακαλούμε για την υποστήριξη σας υπέρ της διάδοσης του καναλιού του ΕΠΑΜ και της προσπάθειας προς ανατρεπτική ενημέρωση στο σκοπό απελευθέρωσης του τόπου, μέσα από τα Like στα βίντεο του καναλιού, Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://www.epamhellas.gr/symplhrwste...
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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