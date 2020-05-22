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SKOPIANOS H MAKEDONIA EINAI ELLHNIKH
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11 views • May 22, 2020
ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ, Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
και βέβαια για να λέμε του στραβού το δίκιο, ΚΑΝΕΙΣ δεν μας βεβαιώνει οτι ο εικονιζόμενος είναι σκοπιανός, βούλγαρος;, έλληνας, ή εξωγήινος.
Λογικά, FAKE to βίντεο.
Παράλογα, ο καθένας πιστεύει, λέει, ακούει και βλέπει, οτι ακριβώς τον βολεύει.
Πολλές αλήθειες κυκλοφορούν σε περιόδους παρακμής και κοινωνικής σήψης.
Το ζητούμενο είναι να είμαστε σε θέση σαν ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, να διακρίνομε μετά απο έρευνα, γνώση και κριτική ικανότητα, την ΜΙΑ και μοναδική Αλήθεια για κάθε αντικείμενο.
Το Αγαθό όπως μας έλεγε ο Πλάτων στην "Πολιτεία" του.
ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΗΛΙΘΙΟΥΣ.
και βέβαια για να λέμε του στραβού το δίκιο, ΚΑΝΕΙΣ δεν μας βεβαιώνει οτι ο εικονιζόμενος είναι σκοπιανός, βούλγαρος;, έλληνας, ή εξωγήινος.
Λογικά, FAKE to βίντεο.
Παράλογα, ο καθένας πιστεύει, λέει, ακούει και βλέπει, οτι ακριβώς τον βολεύει.
Πολλές αλήθειες κυκλοφορούν σε περιόδους παρακμής και κοινωνικής σήψης.
Το ζητούμενο είναι να είμαστε σε θέση σαν ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, να διακρίνομε μετά απο έρευνα, γνώση και κριτική ικανότητα, την ΜΙΑ και μοναδική Αλήθεια για κάθε αντικείμενο.
Το Αγαθό όπως μας έλεγε ο Πλάτων στην "Πολιτεία" του.
ΜΑΚΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΗΛΙΘΙΟΥΣ.
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