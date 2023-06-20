When Reincarnation Is Possible, Spirits Trying to Reincarnate, Do We Need to Reincarnate to Clear Karma? Truth About Reincarnation, Can I Clear My DNA If I Clear My Emotions?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Original:https://youtu.be/rI1Dlc28lWQ
20090926 Overview of Divine Truth - Secrets Of The Universe S1P2
Cut:
1h49m55s - 1h57m12s
Website:
https://www.divinetruth.com
******************************
“THE TRUTH IS ALWAYS BEAUTIFUL. THE TRUTH IS ALWAYS LOVING.”
@ 1h52m56s
“GOD NEVER DOES ANYTHING UNLOVING. GOD ALWAYS DOES THINGS IN THE MOST DIRECT, BEAUTIFUL WAY. GOD IS NEVER UNLOVING. GOD NEVER CREATES A LAW THAT’S UNLOVING.”
@ 1h53m31s
“WE ARE OFTEN HIGHLY ILLOGICAL IN OUR MIND BECAUSE OF AN EMOTIONAL ERROR THAT EXISTS IN OUR SOUL.”
@ 1h55m02s
“WHATEVER IS IN MY SOUL UNEXPERIENCED, AS SOON AS I ALLOW THE EXPERIENCE OF IT, I WILL RELEASE IT. IT DOESN’T MATTER WHERE IT CAME FROM.”
@ 1h56m33s