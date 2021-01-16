© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фитоэстрогены
Follow
0
Download MP3
Share
Report
112 views • January 16, 2021
Фитоэстрогены или лигнаны - это очень полезные вещества, которые содержатся в некоторых растениях, овощах, фруктах, ягодах. Они обладают слабым эстрогенным действием, что можно использовать во многих патологических состояниях. Фитоэстрогены необходимы для того, чтобы уменьшить негативные эффекты от ксеноэстрогенов, которые уже находятся в нашем организме.
Фитоэстрогены нужны для профилактики очень многих состояний: эндометриоза, миомы, опухоли эндометрия, молочной железы, при климаксе. Они нужны и для мужчин: фитоэстрогены нормализуют выработку тестостерона, и они необходимы при гиперплазии и раке предстательной железы.
Борис и Инга Гринблат рассказывают, где же взять фитоэстрогены, в каких продуктах их содержится больше всего, и как правильно эти продукты приготовить.
Подробнее о ксеноэстрогенах: https://medalternativa.info/entry/ksenoestrogeny/
Больше о фитоэстрогенах
в семенах льна: https://medalternativa.info/entry/lnyanoe-semya/
в сое: https://medalternativa.info/entry/hrupkost-kostej/
Много полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте видео. Это может спасти чьи-то жизни.
Фитоэстрогены нужны для профилактики очень многих состояний: эндометриоза, миомы, опухоли эндометрия, молочной железы, при климаксе. Они нужны и для мужчин: фитоэстрогены нормализуют выработку тестостерона, и они необходимы при гиперплазии и раке предстательной железы.
Борис и Инга Гринблат рассказывают, где же взять фитоэстрогены, в каких продуктах их содержится больше всего, и как правильно эти продукты приготовить.
Подробнее о ксеноэстрогенах: https://medalternativa.info/entry/ksenoestrogeny/
Больше о фитоэстрогенах
в семенах льна: https://medalternativa.info/entry/lnyanoe-semya/
в сое: https://medalternativa.info/entry/hrupkost-kostej/
Много полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте видео. Это может спасти чьи-то жизни.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.