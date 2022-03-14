© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Dr. Peter Beter - The Secret Central Core Gold Vault - Audio Letter No. 02 - July 15, 1975
Follow
0
Share
Report
31 views • March 14, 2022
Dr. Peter David Beter - Audio Letter No. 02 - July 15, 1975
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal02.html
(1) First signs that the four Rockefeller brothers are beginning to lose their grip on events
(2) Super-secret domestic military preparations for massive unemployment riots
(3) The secret central core gold vault that the Fort Knox visitors didnot see in September, 1974, and how it was used in the theft of America's gold
https://peterdavidbeter.com/
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Availables Archives : https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA,ITEM%20TILE,VBR%20MP3,MPEG4,ZIP
https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal02.html
(1) First signs that the four Rockefeller brothers are beginning to lose their grip on events
(2) Super-secret domestic military preparations for massive unemployment riots
(3) The secret central core gold vault that the Fort Knox visitors didnot see in September, 1974, and how it was used in the theft of America's gold
https://peterdavidbeter.com/
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:
http://drpeterbeter.blogspot.com
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:
http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter
Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:
https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters
Download All Availables Archives : https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA,ITEM%20TILE,VBR%20MP3,MPEG4,ZIP
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.