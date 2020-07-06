Tomo remédio pra ereção mas ela ainda está fraca, posso recuperar a ereção sem tomar remédio?

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8 views • July 06, 2020





• Tomo remédio pra ereção mas ela ainda está fraca, posso recuperar a ereção sem tomar remédio?

• Tive depressão, tenho crises nervosas e estou perdendo minha parceira por causa disso



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Neste bloco, orientaremos um internauta, de 75 anos, que diz o seguinte: “Dr. Alfredo, tenho assistido uns vídeos seus no YouTube e gosto da sua maneira fácil de explicar. Tenho boa vitalidade, pratico exercícios diariamente e por conta disso, talvez, uma mulher de 48 anos se interessou por mim. Começamos a namorar. Eu tomo remédio para ereção (5mg) diariamente por recomendação médica. Acontece que os efeitos colaterais do remédio me incomodam. O nosso ato sexual é prazeroso, mas sinto que minha ereção está fraca. O pênis escapa de vez em quando. Ainda posso recuperar a minha ereção sem o uso deste remédio? Tenho desejo sexual normal e ereções matinais, fico excitado quando vejo a minha namorada. Moro na Praia Grande, litoral de São Paulo. O meu urologista disse que devo me conformar com a situação, visto que já tenho idade avançada, por isso receitou o remédio diário. Aguardo sua orientação! Um abraço!” Orientaremos, também, um internauta, de 31 anos, que diz o seguinte: “Com 24 anos tive depressão, tomei vários remédios, calmantes até para dormir. Tenho crises nervosas. Estou com sério problema de ereção, às vezes acontece de eu ejacular até com o pênis meio ereto. Ando muito preocupado, pois estou perdendo minha parceira devido esse problema. Não tenho recursos no momento para ir até um especialista. O que posso fazer para ter uma melhor ereção? Preciso de ajuda, estou ficando desesperado com esse problema. Obrigado!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para Compartilhe esse vídeo, outras pessoas poderão se beneficiar com as orientações dadas!• Tomo remédio pra ereção mas ela ainda está fraca, posso recuperar a ereção sem tomar remédio?• Tive depressão, tenho crises nervosas e estou perdendo minha parceira por causa dissoEmail: [email protected] Neste bloco, orientaremos um internauta, de 75 anos, que diz o seguinte: “Dr. Alfredo, tenho assistido uns vídeos seus no YouTube e gosto da sua maneira fácil de explicar. Tenho boa vitalidade, pratico exercícios diariamente e por conta disso, talvez, uma mulher de 48 anos se interessou por mim. Começamos a namorar. Eu tomo remédio para ereção (5mg) diariamente por recomendação médica. Acontece que os efeitos colaterais do remédio me incomodam. O nosso ato sexual é prazeroso, mas sinto que minha ereção está fraca. O pênis escapa de vez em quando. Ainda posso recuperar a minha ereção sem o uso deste remédio? Tenho desejo sexual normal e ereções matinais, fico excitado quando vejo a minha namorada. Moro na Praia Grande, litoral de São Paulo. O meu urologista disse que devo me conformar com a situação, visto que já tenho idade avançada, por isso receitou o remédio diário. Aguardo sua orientação! Um abraço!” Orientaremos, também, um internauta, de 31 anos, que diz o seguinte: “Com 24 anos tive depressão, tomei vários remédios, calmantes até para dormir. Tenho crises nervosas. Estou com sério problema de ereção, às vezes acontece de eu ejacular até com o pênis meio ereto. Ando muito preocupado, pois estou perdendo minha parceira devido esse problema. Não tenho recursos no momento para ir até um especialista. O que posso fazer para ter uma melhor ereção? Preciso de ajuda, estou ficando desesperado com esse problema. Obrigado!” O Programa "Saúde e Sexualidade no Rádio" é transmitido todas as Terças, a partir das 07 horas da manhã, na nossa web rádio, saudesexualidadewebradio.com - Quer participar? Mande sua pergunta para [email protected] ou ligue para (11) 3831-3882, e iremos responder, e esclarecer, suas dúvidas! Toda Sexta-feira, às 23hs, vc pode ouvir o programa na MkkWeb Rádio – www.mkkwebradio.com.br Keywords sexualromeroproblemasaudealfredorecursosejacularmeioeretoperdendoparceiraespecialistadesesperadodisfuncaoeretilsexualidadesexo

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