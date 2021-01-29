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VISION DE LA FIN DES TEMPS
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15 Septembre 2009. Donnée par YHWH à Son serviteur Johannes W. MATUTIS
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1Fkk440hpKenQAQ9KcFEKAXuQE9PX7DU8/view?usp=sharing
Ici vous trouverez plus d’info concernant le frère Johannes:
Vous pouvez m’écrire quelques lignes. Je prierai pour vous avec joie : Pasteur John MATUTIS www.nnk-berlin.de (menu anglais) Plus de messages prophétiques et d’infos me concernant sur le site:
www.preach-in.de/content/category/5/17/42
Merci de faire suivre ce message à toutes vos connaissances. Soyez libres de le copier et de le distribuer dans votre entourage. Traduisez-le au besoin en d’autres langues. Nous sommes les sentinelles de D.ieu et nous devons avertir nos concitoyens. Si nous négligeons de le faire, D.ieu nous redemandera le sang de ces personnes.
Ez 3:16-21
16-Au bout de sept jours, La Parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots:
17-“Fils de l'homme, Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras La Parole qui sortira de Ma bouche, et tu les avertiras de Ma part.”
18-“Quand Je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas
pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et Je te redemanderai son sang.”
19-“Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.”
20-“Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Je mettrai un piège devant lui, et il mourra; parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et Je te redemanderai son sang.”
21-“Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pèche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme.”
Texte imprimable ici : https://drive.google.com/file/d/1Fkk440hpKenQAQ9KcFEKAXuQE9PX7DU8/view?usp=sharing
Ici vous trouverez plus d’info concernant le frère Johannes:
Vous pouvez m’écrire quelques lignes. Je prierai pour vous avec joie : Pasteur John MATUTIS www.nnk-berlin.de (menu anglais) Plus de messages prophétiques et d’infos me concernant sur le site:
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Ez 3:16-21
16-Au bout de sept jours, La Parole de l'Eternel me fut adressée, en ces mots:
17-“Fils de l'homme, Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras La Parole qui sortira de Ma bouche, et tu les avertiras de Ma part.”
18-“Quand Je dirai au méchant: Tu mourras! si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas
pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et Je te redemanderai son sang.”
19-“Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme.”
20-“Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, Je mettrai un piège devant lui, et il mourra; parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et Je te redemanderai son sang.”
21-“Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pèche pas, il vivra, parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme.”
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