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JFK sur le mouvement mondialiste - Radio-Québec
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21 views • July 10, 2021
6 juillet 2021 : https://rumble.com/vji805-jfk-sur-le-mouvement-mondialiste.html
https://rumble.com/user/RadioQuebec
Discours historique de JFK devant la galerie de la presse en 1961 où il décrit la menace de l'infiltration clandestine de la part du mouvement révolutionnaire mondiale et des sociétés secrètes aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
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Discours historique de JFK devant la galerie de la presse en 1961 où il décrit la menace de l'infiltration clandestine de la part du mouvement révolutionnaire mondiale et des sociétés secrètes aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
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