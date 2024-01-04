Глобальный кризис. Ответственность | Международный онлайн-форум | Часть-4

Наш мир находится на краю гибели. Климатические катастрофы, войны, конфликты и ненависть разрывают человечество на части. Обратный отсчёт начался, и нам нельзя терять ни минуты. Сдадимся ли мы перед неминуемой гибелью или объединимся и построим новое безопасное будущее?

Выбор за вами.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции международного общечеловеческого форума «Глобальный кризис. Ответственность».

На этом форуме будет раскрыта шокирующая правда о глобальном кризисе, который угрожает нашему с вами существованию. Вы узнаете:

Чем обусловлены климатические катаклизмы? О космических циклах и планетарных процессах, которые не зависят от людей и пока нам неподвластны.

Есть ли на планете зоны, где можно будет пережить климатический апокалипсис.

Насколько сильными в ближайшем будущем станут катаклизмы и как они затронут каждый уголок планеты, вызвав ужасающие разрушения и страдания.

Как мы можем предотвратить этот сценарий. Варианты решений

Этот форум не для слабонервных и не для равнодушных. Он для тех, кому важна истина, и для тех, кто заботится о своей семье.

Форум организован волонтёрами проекта «Созидательное общество» из разных стран и различных профессий — такими же людьми, как и вы.

Форум «Глобальный кризис. Ответственность» будет синхронно переводиться на 100 языков, чтобы каждый мог получить доступ к этой жизненно важной информации.





✅ Посмотреть форум без цензуры можно на канале «Созидательное общество» на медиаплатформе Rumble: https://rumble.com/c/CreativesocietyO...

👍 Смотрите предыдущий международный форум «Глобальный кризис. Выход есть»: https://creativesociety.com/ru/global...

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