Las Pirámides Solares

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Ante el inminente colapso social y económico que las élites están conjugando con los cambios planetarios causados por el sol, la carrera en el tiempo está puesta frente a nosotros: si no se revela la verdad de las pirámides en esta década, se prolongará por mucho tiempo en el futuro ya que las prioridades colectivas de la humanidad para sanar el colapso y sobrevivir tomarán prioridad, consecuentemente enterrando la información Ancestral que auténticamente nos libera.