Gates - Schwab | DAVOS 2008: «…θα έχουμε μείωση της πληθυσμιακής αύξησης. Αυτό είναι μεγάλο ΟΦΕΛΟΣ…»

Ο Bill Gates και ο Klaus Schwab στο Davos 2008 συζητούν τους μελλοντικούς στόχους δημόσιας υγείας





BILL GATES: Λοιπόν, έχω θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους, γιατί είμαι αρκετά αισιόδοξος. Αν κοιτάξετε ας πούμε τις 20 ασθένειες που παρακολουθεί το παγκόσμιο πρόγραμμα υγείας μας, θα ήλπιζα ότι μέσα σε 15 χρόνια περισσότερες από τις μισές από αυτές θα μπορούσαν να είχαν πολύ δραματικό αντίκτυπο.





Κάποιες από αυτές θα αποδειχθούν πιο δύσκολες από άλλες. Για παράδειγμα, στο AIDS θα έχουμε κάνει μια βελτίωση, αλλά όχι τη δραματική βελτίωση πιθανώς σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Ίσως η ελονοσία, και μια σειρά από άλλες που είναι σε εξέλιξη.





Άρα, τεράστια αλλαγή στα ποσοστά θνησιμότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, η οποία στη συνέχεια έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πληθυσμιακής αύξησης.





Αυτό είναι μεγάλο όφελος που στη συνέχεια θα κάνει τα πάντα όπως η εκπαίδευση και η διατροφή πολύ πιο εύκολα.





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