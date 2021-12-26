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「それぞれの革命！君は立ち上がるか？」---"No Soul, No Free Will." - The End of Humanity?／by Ice Age Farmer
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412 views • December 26, 2021
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Moomのにほん語
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動画一覧はこちら↓
チャンネルをフォローしていただけますと嬉しいです！
https://odysee.com/@Moon%E3%81%AE%E3%81%AB%E3%81%BB%E3%82%93%E8%AA%9E:8
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アイスエイジファーマ―
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Ice Age Farmer（氷河期の農夫）こと、クリスチャン・ウェストブルックからのビデオメッセージに日本語訳をつけさせて頂きました。
◆元動画はこちら↓
https://odysee.com/@iceagefarmer:42/no-soul%2C-no-free-will.-the-end-of:a?r=GfUbtiFGYyikeXKajNSTXigAwrSMHL8u&;lid=7fc39514-09e3-4283-868f-2d1b82146fd6
以下、元動画の概要欄から、クリスチャンのメッセージを翻訳します。
↓ ↓ ↓
"人間に自由意志や魂があるという考えはもう終わり！" －・・テクノクラート達は人類に宣戦布告しただけでなく、戦いの勝利を宣言した。エリート達は、自分たちの方が僕らのことをよく知っていて、僕らの生活をほぼ完全に支配していると公然と祝っており、選挙での投票から、食生活、医療の選択まで、これらはもはや自分で決めることではなくなりつつあります。僕らにはまだ、この人類の書き換えに一丸となって従わないチャンスが残されてる---ただし今すぐ、全力で行動を起こさないといけないよ（2021／9月）。
◆Ice Age Farmer のHPはこちら
https://www.iceagefarmer.com/
◆人々がハッキング可能になる過程「磁石がくっつくのはどういう事？」
https://biosinfonia.wixsite.com/real/post/%E4%BA%BA%E3%80%85%E3%81%8C%E3%83%8F%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E9%81%8E%E7%A8%8B-%E7%A3%81%E7%9F%B3%E3%81%8C%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%84%E3%81%86%E4%BA%8B%EF%BC%9F
◆テクノクラシーの歴史と、テクノクラーツ（テクノクラート達）のことがよく分かるおススメ動画↓
https://odysee.com/@JapaneseTruth3:5/bigoilcorbett:7?lid=watchlater
◆人々をコントロールする電磁波兵器について（おすすめ動画）
https://www.bitchute.com/video/c539h8FwmEEP/
◆シンギュラリティとは
https://ideasforgood.jp/glossary/singularity/
◆エドワード・バーネイズについて
https://ypsilonmagazine.com/archives/propaganda-and-pr-how-to-manipulate-the-masses-tiffanyferg/
◆ワクチン作物を育てるプロジェクトについて（こちらは英語の記事です）
https://truth11.com/2021/11/15/scientists-are-attempting-to-grow-covid-vaccine-filled-spinach-lettuce-edible-plants-to-replace-covid-injections/
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Bio Sinfonia HP
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https://biosinfonia.wixsite.com/website-14
◆リアリストのためのセルフケア通信
https://biosinfonia.wixsite.com/real
Moomのにほん語
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Ice Age Farmer（氷河期の農夫）こと、クリスチャン・ウェストブルックからのビデオメッセージに日本語訳をつけさせて頂きました。
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以下、元動画の概要欄から、クリスチャンのメッセージを翻訳します。
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"人間に自由意志や魂があるという考えはもう終わり！" －・・テクノクラート達は人類に宣戦布告しただけでなく、戦いの勝利を宣言した。エリート達は、自分たちの方が僕らのことをよく知っていて、僕らの生活をほぼ完全に支配していると公然と祝っており、選挙での投票から、食生活、医療の選択まで、これらはもはや自分で決めることではなくなりつつあります。僕らにはまだ、この人類の書き換えに一丸となって従わないチャンスが残されてる---ただし今すぐ、全力で行動を起こさないといけないよ（2021／9月）。
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