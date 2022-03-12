Eslovaquia contra la OTAN y contra Ucrania.



¿Has visto algo así en los medios de comunicación?



¡¡¡Eslovaquia dijo no a la OTAN !!! Eso no se ve en los medios de comunicación de Occidente.



Puedes seguirme en:



⚪Telegram 🟠Odysee ⚫Brighteon