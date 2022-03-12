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Eslovaquia contra la OTAN y contra Ucrania.
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2 views • March 12, 2022
Eslovaquia contra la OTAN y contra Ucrania.
¿Has visto algo así en los medios de comunicación?
¡¡¡Eslovaquia dijo no a la OTAN !!! Eso no se ve en los medios de comunicación de Occidente.
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