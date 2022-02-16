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«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» | Κήρυγμα Α' Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ - Δημήτριος Παπαγιαννόπουλος 2021.03.14
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119 views • February 16, 2022
Ἑσπερινό Κήρυγμα Α' Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀπό τόν Δημήτριο Παπαγιαννόπουλο ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.
Ἀνάλυση τοῦ Ἰδιόμελου «Ἔλαμψεν ἡ χάρις Σου Κύριε» πού ψάλλεται στόν Ἀ΄κατανυκτικό Ἑσπερινό καί ἀνάλυση τῆς εὐχῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου»
Καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια καί καλόν ἀγῶνα.
***
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Ἀνάλυση τοῦ Ἰδιόμελου «Ἔλαμψεν ἡ χάρις Σου Κύριε» πού ψάλλεται στόν Ἀ΄κατανυκτικό Ἑσπερινό καί ἀνάλυση τῆς εὐχῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου»
Καλή Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλή μετάνοια καί καλόν ἀγῶνα.
***
▶️Κάντε δωρεάν ΕΓΓΡΑΦΗ στά Κανάλια καί στίς Ἱστοσελίδες μου γιά νά ἐνημερώνεστε γιά ἐκπομπές καί ἀνακοινώσεις.
►Ἱστοσελίδα : https://dim-pap-videos.wixsite.com/dimpapvideos
►Rumble (Πλατφόρμα βίντεο χωρίς λογοκρισίᾳ) : https://rumble.com/user/papagiannopouloslive
►Brighteon : https://www.brighteon.com/channels/dimpapvideos
►Telegram : https://t.me/+XS0E6iop1SljYmE0
📩 E-mail : [email protected]
🌸Κάνε μια δωρεά για το Κανάλι : https://www.paypal.me/dimpapvideos22
📲 Ἔχουμε καί τήν Κοινότητα στο Viber «Δυναμικοί Ὁμολογητες» καί μπορεῖτε νᾷ μπεῖτε καί ἐκεῖ ἄν θέλετε.
► https://bit.ly/3ye2UXy
*** ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Παρακαλῶ πολύ νᾷ ἐμπιστεύεσθε ΜΟΝΟ τά βίντεο στά ὁποία ὁμιλῶ ἐγώ !! Καθώς ἐπίσης καί ὅτι γράφω ἐπισήμως στήν σελίδα μοῦ στό Facebook, στις Ἱστοσελίδες μοῦ καί στα Κανάλια ποῦ διαχειρίζομαι ὁ ἴδιος. ΜΗΝ ἐμπιστεύεσθε τίποτε χωρίς νᾷ ἔχει «σφραγῖδα» δική μοῦ διότι ὑπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση στό διαδίκτυο !!! Ἐπίσης ὅποιος ἀνεβάζει σέ ἄλλα κανάλια βίντεο μοῦ παράνομα, θα γίνεται ΑΝΑΦΟΡΑ γιᾷ κλοπῇ πνευματικῶν δικαιωμάτων.
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