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Above Majestic 2018
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134 views • September 30, 2021
Acima do Majestic é um documentário que visa dar-nos um olhar mais atento sobre as origens, a história e as conspirações por trás dos chamados “12 Majestic”.
Em 10 de setembro de 2001, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld anunciou que US $ 2,3 trilhões de dólares não podiam ser contabilizados nas despesas do Departamento de Defesa. No dia seguinte, o escritório do analista de orçamento do Pentágono foi destruído no ataque de 11 de setembro. O mistério permanece: onde estão os trilhões que faltam?
Acima do Majestic é um olhar chocante e provocador sobre o que seria necessário para esconder um Programa Espacial Secreto de vários trilhões de dólares (um grupo clandestino de militares de elite e figuras corporativas acusadas de engenharia reversa de tecnologia extraterrestre também conhecida como "Majestic 12") o público e as implicações que isso teria para a humanidade. Os espectadores serão guiados para um mergulho profundo nas origens, tecnologias, história, acobertamentos, conspirações, testemunhos e pesquisas que vão além e Acima do Majestic.
Apresentando alguns dos mais proeminentes e prolíficos autores, pesquisadores, denunciantes e divulgadores do movimento pela Verdade e Divulgação Plena. Isso inclui David Wilcock, Corey Goode, John Desouza, William Tompkins, David Adair, Laura Eisenhower, Niara Isley e Jordan Sather.
Em 10 de setembro de 2001, o secretário de Defesa Donald Rumsfeld anunciou que US $ 2,3 trilhões de dólares não podiam ser contabilizados nas despesas do Departamento de Defesa. No dia seguinte, o escritório do analista de orçamento do Pentágono foi destruído no ataque de 11 de setembro. O mistério permanece: onde estão os trilhões que faltam?
Acima do Majestic é um olhar chocante e provocador sobre o que seria necessário para esconder um Programa Espacial Secreto de vários trilhões de dólares (um grupo clandestino de militares de elite e figuras corporativas acusadas de engenharia reversa de tecnologia extraterrestre também conhecida como "Majestic 12") o público e as implicações que isso teria para a humanidade. Os espectadores serão guiados para um mergulho profundo nas origens, tecnologias, história, acobertamentos, conspirações, testemunhos e pesquisas que vão além e Acima do Majestic.
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