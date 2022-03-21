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ИзТарический Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА!
Vera Nika
Vera Nika
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37 views • March 21, 2022

ИзТарический Фильм о Новой Общности Преображённого Человечества «Великое Белое Братство» «ЮСМАЛОС»: «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА! https://youtu.be/nSq5KdFpxfY

Скачать архив Сайта https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip Представлена для скачивания архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет).

Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Запрещённый в Украине Исторический Фильм «Путь ЛЮБВИ». ВСЯ ПРАВДА! (студия «ЮСМАЛОС»). Продолжительность 0:56:43. —

«Кто был заказчиком гонений против «Великого Белого Братства»? Закулисье событий 1993 года в Киеве. Секретные сьёмки СБУ и МВДУ в тюрьмах. Последнее Слово Марии ДЭВИ ХРИСТОС на закрытом суде в 1995 году и многое другое в фильме 1998 года...»

Статья Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — «ИзТария Славянского Движения 90-х «Великого Белого Братства» «ЮСМАЛОС»» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/iztariya-slavyanskogo-dvizheniya-90-h-velikogo-belogo-bratstva-usmalos

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности могут осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины Откроется всем...» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2021).

«…Тот, кто осознанно принимает Матерь Мира Марию ДЭВИ ХРИСТОС в сердце, — Защищён на все сто процентов. Ибо, с помощью такой проверки душ осуществляется Вселенский отбор. Кто идёт в услужение Тьме, отвергнув Дух Истины Матери Мира, а кто идёт к Софии, в Сияние Золотого Света» (Виктория ПреобРАженская).

«Молитесь же Всевышней Софии, Пребывающей ныне с вами! Всё, что ни попросите во Имя МАРИИ ДЭВИ ХРИСТОС, то Изполню! Молитесь — сердцем! Будьте постоянно в Сознании Живого ХРИСТа! Это — Сознание Света, Вечной Любви к Софии, Неизмеримой Веры, Постоянного Присутствия ХРИСТа!» («Послание Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС Детям Света», 1993).

«Если в твоём сознании Молитва Света звучит, как Спасительное Слово, то в любой момент Это Слово тебя Спасёт, стоит только Его произнести вслух. Ибо Это Энергия Матери Мира, Которая Создаёт Абсолютные ВибРАции, Способные Нейтрализовать любое зло». «Выдержать время кромешной Тьмы вам поможет Молитва Света, Она позволит зарядиться изнутри Потоками Света Матери Мира, Наполниться АБСОЛЮТНОЙ Энергией. А когда будут принудительно ставить «метку Зверя», можно просто Её читать, и тёмные будут шокированы» (Виктория ПреобРАженская. Книга «Чудо Познания», 2020).

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира» (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС). МОЛИТВУ СВЕТА можно прочитать, чтобы знать и выучить на память, на странице — https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

Эту Молитву будут знать все, которые будут Спасены!

Также смотрите Видео https://youtu.be/sGqdq5MennU «Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации».

«Те, кто примет уколы, уже не смогут осознать Истину, так как превратятся в управляемых биороботов. А те, кто откажется от этого, в последний миг, перед лицом опасности может осознать, что духовной защиты нет, и может быть тогда обратятся, хватаясь за соломинку, как утопающие, к Матери Мира. Но, когда наступит полный АпоКАЛИпсис, Лицо Истины станет всем открыто...» (Виктория ПреобРАженская). Цитата из Видео https://youtu.be/TUGEO13dfp0

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