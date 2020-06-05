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Chaosas JAV persikėlė į daugelį valstybių, taip pat ir į Meksiką
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45 views • June 05, 2020
http://www.ekspertai.eu/chaosas-meksikojeprotestuose-pries-policijos-brutaluma-padegtas-policijos-pareigunas/
Meksikos Gvadalacharos mieste, vykę prieš policijos brutalumą, baigėsi tuo, kad protestuotojai padegė policijos pareigūną.
Užfiksuota, kaip policininką padegė vyras su kauke ir tamsiais akiniais, užpylęs ant jo degaus skysčio.
Netrukus policijos pareigūnui padėjo jo kolegos ir praeiviai, kurie užgesino ugnį.
Meksikoje protestus iššaukė 30-mečio Džiovanio Lopeso (Giovanni Lopez) mirtis. Jį policija prieš mėnesį suėmė Gvadalacharos mieste. Dž. Lopesas netrukus po suėmimo mirė, nes prieš jį policininkai naudojo fizinę prievartą.
Dž. Lopesas buvo suimtas, nes nedėvėjo kaukės viešumoje pandemijos metu. Jo mirties aplinkybes ištirti pareikalavo ir Holivudo garsenybė, iš Meksikos kilusi aktorė Selma Hajek (Selma Hayek).
Socialiniuose tinkluose visame pasaulyje daugėja pranešimų apie policijos pareigūnus, gerokai perlenkusius lazdą suimant įtariamuosius.
Meksikos Gvadalacharos mieste, vykę prieš policijos brutalumą, baigėsi tuo, kad protestuotojai padegė policijos pareigūną.
Užfiksuota, kaip policininką padegė vyras su kauke ir tamsiais akiniais, užpylęs ant jo degaus skysčio.
Netrukus policijos pareigūnui padėjo jo kolegos ir praeiviai, kurie užgesino ugnį.
Meksikoje protestus iššaukė 30-mečio Džiovanio Lopeso (Giovanni Lopez) mirtis. Jį policija prieš mėnesį suėmė Gvadalacharos mieste. Dž. Lopesas netrukus po suėmimo mirė, nes prieš jį policininkai naudojo fizinę prievartą.
Dž. Lopesas buvo suimtas, nes nedėvėjo kaukės viešumoje pandemijos metu. Jo mirties aplinkybes ištirti pareikalavo ir Holivudo garsenybė, iš Meksikos kilusi aktorė Selma Hajek (Selma Hayek).
Socialiniuose tinkluose visame pasaulyje daugėja pranešimų apie policijos pareigūnus, gerokai perlenkusius lazdą suimant įtariamuosius.
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