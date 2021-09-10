Салиномицин – фармпрепарат, убивающий раковые стволовые клетки

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В настоящее время разработан и успешно применяется противоопухолевый препарат на основе наночастиц (наноалмазы - проводник, обеспечивает доставку препарата непосредственно в опухоль) и салиномицина (действующее вещество). Салиномицин (salinomycin), убивает как созданные в лаборатории искусственным путем, так и естественные раковые стволовые клетки. По сравнению с химиотерапевтическим препаратом Паклитакселом (Paclitaxel), применяемым при лечении рака молочной железы, салиномицин вызывает более чем 100-кратное уменьшение количества раковых стволовых клеток. Он также замедляет рост злокачественных опухолей разной дислокации. Таким образом, данный препарат уничтожает опухолевые клетки , в том числе и стволовые раковые клетки, дающие рост опухоли, и mts практически любой локализации. Достаточно эффективен при лечении онко заболевании 1-4 ст. Отличительной особенностью является отсутствие побочных эффектов и осложнений в процессе применения; после прохождения полного цикла терапии (2-8 курсов приема препарата) рецидивов не наблюдется. Хотя применение препарата позволяет избежать химио- и лучевой терапии, тем не менее, прохождение лечения салиномицином совместимо и синергично с любыми другими видами онко-терпии. Препарат показал хорошие результаты при терапии Рака Молочной Железы, Рака Легких, Рака Шейки Матки, яичников, желудка, печени, кишечника, сарком, предстательной железы, меланом и т.д., может применяться при глиобластоме. Длительность лечения- от 2-х месяцев (1-2ст) до 2,5 лет (3-4ст, паллиативная терапия). Далее рекомендованы поддерживающие курсы. Под результативностью терапии мы понимаем как излечение, так и продление и/или улучшение качества жизни. Препарат производится строго под заказ, т.к. производство технологически сложное. Вопрос о целесообразности применения решается консультативно в каждом конкретном случае. Все вопросы по поводу препарата вы можете задать на сайте http://salinomycin.ru/ Материалы в тему: • Салиномицин: новый противораковый агент с высокой антикокцидиальной активностью http://medalternativa.info/entry/salinomitsin-protivorakovyj-agent • B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине http://medalternativa.info/our/klinika-v-kazahstane/ • Книга «Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию» https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/ • Правда о раке. Поиск методов лечения. Все фильмы проекта https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/ • Доктор Томас Лоди о раке, питании и сне https://medalternativa.info/video/doktor-tomas-lodi-o-rake/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.