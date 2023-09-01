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05 Mantra 108 Transformación
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8 views • September 01, 2023

Mantra 108 Transformación: Reconciliación - Confianza primordial - Creatividad

ᛃ ᛟ

Yo transformo completamente la ira y el dolor en amor y reconciliación

Yo transformo completamente el miedo y el desespero en coraje y confianza primordial

Yo transformo completamente la tristeza y el agotamiento en alegría y creatividad

ᛃ ᛟ 


ᛃ (Jera) y ᛟ (Othala) sirven como runas protectoras para asegurar energéticamente este mantra. ᛃ (Jera) significa ciclos a largo plazo. En la vida hay tiempos de descanso, siembra, cultivo y cosecha.

ᛟ (Othala) simboliza el recinto que rodea tu casa y, por tanto, la protección de la misma. ᛟ (Othala) representa, por un lado, el patrimonio material de su familia (casa, hacienda, tierra) y, por otro, el patrimonio espiritual de sus antepasados (tradiciones, valores, creencias). Estas raíces espirituales te dan fuerza, apoyo y valor.

Como nos muestra la runa ᛃ (Jera), sólo se puede cosechar cuando primero se ha sembrado. Así, sólo hay paz interior cuando has curado tu dolor y entras en el amor y la reconciliación. Sólo alcanzas el elcoraje y la confianza primordial cuando superas el miedo y la desesperación. Sólo puedes superar la tristeza y el agotamiento cuando entras en la alegría y tomas conciencia de tu poder creador.

En el proceso del perdón es importante que nos perdonemos a nosotros mismos, especialmente el hecho de que no pudimos o no supimos protegernos suficientemente a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Es un paso importante perdonarnos a nosotros mismos por nuestra propia impotencia para sanar la ira asociada hacia nosotros mismos.

Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas programándonos de forma negativa, consciente o inconscientemente, o reforzando la programación negativa que nos inculcan la escuela, la universidad y los medios monsterstream. Por lo tanto, sólo hay una forma de transformación. Detener la vieja programación negativa y sustituirla por una nueva positiva, con propósito y que afirme la vida.

Un remedio para ello son los mantras, que repetimos innumerables veces para anclarlos en nuestro subconsciente. Si ahora objetas que no tienes tiempo para recitar un mantra así todos los días, pregúntate cuánto tiempo al día pasas bañándote en ira, frustración y dolor y repitiendo constantemente los pensamientos destructivos asociados como un mantra.

El 108 simboliza los 108 nombres (aspectos) de Dios. 108 =12 (perfección, unidad, plenitud) x 9 (triple trinidad, plenitud, curación).

Un refuerzo especial de la programación del subconsciente son los últimos pensamientos antes de dormirse. Por ejemplo, puedes recitar tu mantra hasta quedarte dormido, o escuchar este mantra mientras te duermes.

De nuevo, gracias a Ygi del canal de Telegram Ygdasoul por la inspiración para el mantra 108 en una de sus notas de voz.


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¡Muchas gracias!


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