Lavagem dos GaNS do Copo da Vida

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Conheça a Nova Ciência do Plasma, desenvolvida pelo Físico Nuclear M. T. Keshe, através do Ethos da Fundação Keshe.
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