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Australia: Centros de Detención Covid desde adentro [UnHerd]
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60 views • December 09, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Entrevista completa de UnHerd. Emitida originalmente el 2 de diciembre del 2021:
https://unherd.com/thepost/inside-australias-covid-internment-camp/
Sólida entrevista de Freddie Sayers a Hayley Hodgson, que narra su periplo luego de su encarcelamiento de 14 días en el centro de detención y campo de adoctrinamiento Howard Springs del Territorio Norte de Australia.
El mundo es una puesta en escena peligrosa en la que el debate gira en torno a la cuestión esencial del planeta Covid: si una prisionera ilegal puede moverse algunos centímetros a diestra o siniestra. Hayley filma a un policía amenazante que cree hacer lo correcto sin interesarse en los "pormenores" del sentido común y la legalidad. 3 Oficiales de la Vergüenza, con mamelucos al estilo Chernobyl, resumen la estupidez supina, el sinsentido y la psicosis colectiva de una de las épocas más siniestras de la historia humana.
Entrevista completa de UnHerd. Emitida originalmente el 2 de diciembre del 2021:
https://unherd.com/thepost/inside-australias-covid-internment-camp/
Sólida entrevista de Freddie Sayers a Hayley Hodgson, que narra su periplo luego de su encarcelamiento de 14 días en el centro de detención y campo de adoctrinamiento Howard Springs del Territorio Norte de Australia.
El mundo es una puesta en escena peligrosa en la que el debate gira en torno a la cuestión esencial del planeta Covid: si una prisionera ilegal puede moverse algunos centímetros a diestra o siniestra. Hayley filma a un policía amenazante que cree hacer lo correcto sin interesarse en los "pormenores" del sentido común y la legalidad. 3 Oficiales de la Vergüenza, con mamelucos al estilo Chernobyl, resumen la estupidez supina, el sinsentido y la psicosis colectiva de una de las épocas más siniestras de la historia humana.
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