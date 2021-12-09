BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Australia: Centros de Detención Covid desde adentro [UnHerd]
Frotando la Costumbre
Frotando la Costumbre
8 followers
Follow
2
Share
Report
60 views • December 09, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.

Entrevista completa de UnHerd. Emitida originalmente el 2 de diciembre del 2021:
https://unherd.com/thepost/inside-australias-covid-internment-camp/

Sólida entrevista de Freddie Sayers a Hayley Hodgson, que narra su periplo luego de su encarcelamiento de 14 días en el centro de detención y campo de adoctrinamiento Howard Springs del Territorio Norte de Australia.

El mundo es una puesta en escena peligrosa en la que el debate gira en torno a la cuestión esencial del planeta Covid: si una prisionera ilegal puede moverse algunos centímetros a diestra o siniestra. Hayley filma a un policía amenazante que cree hacer lo correcto sin interesarse en los "pormenores" del sentido común y la legalidad. 3 Oficiales de la Vergüenza, con mamelucos al estilo Chernobyl, resumen la estupidez supina, el sinsentido y la psicosis colectiva de una de las épocas más siniestras de la historia humana.
Keywords
australiaagenda 2030covid19cuarentenaterrorismodictadura sanitariacentros de detencion
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Ukrainian Strike Kills Three Humanitarian Workers in Zaporozhye Region, Russian Officials Say

Garrison Vance
EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

EU Publishes Big Tech Reports on DSA Compliance

Belle Carter
Iran&#8217;s President Tells UN Tehran Will Not &#8220;Bow Its Head&#8221; to U.S. Threats

Iran’s President Tells UN Tehran Will Not “Bow Its Head” to U.S. Threats

Garrison Vance
Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu&#8217;s genocide denial at the UN

Empty seats, full streets: World rejects Netanyahu’s genocide denial at the UN

Lance D Johnson
Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Senate Immunity Bid for Former Fauci Aide Collapses

Morgan S. Verity
Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy