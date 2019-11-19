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John Bouvin lämnar in arbetsordern till riksdagen
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164 views • November 19, 2019
Tisdagen 19 november lämnade John Bouvin in arbetsordern till Sveriges riksdag, samt till statsminister Stefan Löfven.
Även Svenska Dagbladet och Aftonbladet fick var sin kopia av arbetsordern.
Stockholmare för ett suveränt Sverige följde med.
Även Svenska Dagbladet och Aftonbladet fick var sin kopia av arbetsordern.
Stockholmare för ett suveränt Sverige följde med.
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