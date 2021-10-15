Mark Passio - Das unheilig Feminine - Neo-Feminismus & die satanische Epi-Eugenik Agenda Teil 2 Überarbeitet

Mark Passio erklärt die Neo-Feminismus Agenda, deren Mindcontrol, die Auswirkungen auf die Gesellschaft, warum die moderne Frau sich so seltsam verhält, klassischen Feminismus, die Konditionierungen, Hypergamie, Slutshaming, Sexodus, die Wichtigkeit von Testosteron, die Intimitätskrise, Neo-Puritanismus, die weißen Ritter, Manslamming, Manspreize, Männerhass, die Angst vor Sex, den AIDS Betrug, das Verhalten von nicht-authentischen Frauen und Männern, Fußmattensyndrom, Mangina, Metrosexuelle, Lumbersexuelle, Prinzessinnen Programmierung, Geschlechterkrieg, Erziehung, warum so viele Beziehungen zerbrechen, Annunaki Programmierung, MGTOW, MRA, Heilungsvorschläge, Lösungsvorschläge und vieles mehr.Wenn Ihr die Informationen für wertvoll erachtet, verbreitet das Wissen.Dies ist die überarbeitete Version mit Untertiteln.Mark Passios Website:www.whatonearthishappeing.comDirekte Spenden:Spenden für Geschenke:Soziale Medien:Meine Werke findet Ihr hier:One Great Work Network:YT:Bitchute:Brighteon:Odyssee:Telegram:t.me/Alphavuk_Mark_Passiot.me/Alphavuk_Zusatzmaterialt.me/Adrenochrom_Pedogatet.me/NewsvukMeine Website:www.alphavuk.netVielen Dank für Dein freiwilliges & bedingungsloses Geschenk: