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AUSTRALIA | Michael Gunner στέλνει μήνυμα στους συνωμοσιολόγους του πλανήτη | Η άλλη πλευρά τι λέει?
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112 views • November 29, 2021
25/11/2021] | Ο Michael Gunner, ο Αυστραλός πρωθυπουργός των Βορείων Εδαφών, επιτίθεται σε αυτούς τους μαλάκες των θεωριών συνωμοσίας σε όλο τον κόσμο λόγω φημών για την ADF (Αυστραλιανή Αμυντική Δύναμη), η οποία φέρεται να καταλαμβάνει κοινότητες αυτοχθόνων, σέρνει τους κατοίκους τους σε στρατόπεδα καραντίνας και «τους εμβολιάζει» παρά τη θέλησή τους.
Ο επικεφαλής υπουργός της Βόρειας Επικράτειας Michael Gunner έχει επικρίνει τα «διεθνή τρολ» και «αλουμινόχαρτους που φορούν καπέλο» επειδή διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον Covid-19. «Χαιρετίσματα σε όλους τους διεθνείς συνωμοσιολόγους που παρακολουθούν», είπε ο Gunner.
Οι κατηγορίες και οι αρνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, προφανώς για όσους έχουν ακόμα καρδιά.
ΠΗΓΕΣ:
https://rumble.com/vpvm22-australia-trib-aborigene-del-luogo-chiedono-disperato-aiuto.-le-autorit-men.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10237761/Covid-Australia-Outbreak-Indigenous-Northern-Territory-communities-spark-toughest-lockdown.html
https://www.theguardian.com/australia-news/video/2021/nov/25/nt-chief-minister-attacks-international-trolls-for-spreading-covid-misinformation-video
Ο επικεφαλής υπουργός της Βόρειας Επικράτειας Michael Gunner έχει επικρίνει τα «διεθνή τρολ» και «αλουμινόχαρτους που φορούν καπέλο» επειδή διαδίδουν παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα δημόσιας υγείας για τον Covid-19. «Χαιρετίσματα σε όλους τους διεθνείς συνωμοσιολόγους που παρακολουθούν», είπε ο Gunner.
Οι κατηγορίες και οι αρνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά στην καρδιά μας ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι, προφανώς για όσους έχουν ακόμα καρδιά.
ΠΗΓΕΣ:
https://rumble.com/vpvm22-australia-trib-aborigene-del-luogo-chiedono-disperato-aiuto.-le-autorit-men.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10237761/Covid-Australia-Outbreak-Indigenous-Northern-Territory-communities-spark-toughest-lockdown.html
https://www.theguardian.com/australia-news/video/2021/nov/25/nt-chief-minister-attacks-international-trolls-for-spreading-covid-misinformation-video
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