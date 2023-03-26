STEVE KIRSCH – DÉVOILER LA VÉRITÉ

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Steve Kirsch est philanthrope et entrepreneur de la Silicon Valley. Il a fondé la Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) en réponse à la montée en flèche des effets indésirables survenant suite au déploiement du vaccin COVID-19. La VRSF effectue de la recherche et attire l’attention sur la sûreté et l’efficacité des vaccins COVID-19. Steve est devenu un fervent défenseur de la transparence en science et expose la vérité au sujet des dangers associés à tous les vaccins.
Steve Kirsch sur Substack : https://stevekirsch.substack.com/
Vaccine Safety Research Foundation : https://www.vacsafety.org/
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