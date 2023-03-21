PROOF 2 OSWALD'S WERE REAL AND BOTH CIA EXPOSED!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THERE WERE 2 OSWALD'S AND BOTH OF THEM WERE CIA CUTOUTS. THE RUSSIAN OSWALD WAS ON THE 6TH FLOOR OF THE TEXAS SCHOOL BOOK DEPOSITORY. HE WAS FIRING T PRESIDENT KENNEDY ON 11/22/1963. THE OTHER ONE WAS IN THE ENTRYWAY OF THE TSBD WATCHING PRESIDENT KENNEDY'S MOTORCADE DRIVE BY. SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE...